Перо продао кућу у Њемачкој, па купио пола родног села у БиХ

У маленом селу Постиње код Травника, гдје су некада дјечији смијех и звукови сеоског живота били свакодневица, данас се поново буди нада. За то је заслужан Перо Јурчевић, човјек који је живот изградио далеко од родног краја, али га никада није заборавио.
Купио куће, земљиште и имања у Постињу код Травника
Планира развој сеоског туризма и повратак у БиХ
Још као дјечак отишао је у Њемачку, гдје су му родитељи већ радили. Тамо је одрастао, радио, стварао и на крају изградио успешан бизнис.
У Аугсбургу је имао велику кућу, стабилан живот и сигурну будућност. Ипак, нешто га је стално вукло назад — мириси дјетињства, ливаде по којима је трчао и успомене на дане проведене с пријатељима, објавио је Срећко Стиповић на свом Јутјуб каналу.
Након рата, Постиње је, попут многих села у Босни и Херцеговини, остало готово празно. Његове некадашње комшије раселиле су се широм свијета, а куће и имања почели су да продају.
Управо тада Перо доноси животну одлуку. Продаје своју кућу у Њемачкој и сав новац улаже у родни крај.
"Купио сам оно што је некад било наше – куће, ливаде, шуме, њиве. Готово пола села данас је поново у једним рукама, али с циљем да опет оживи", прича Перо док показује пространства на којима је некад чувао краве.
Његова визија није само повратак, већ и нови почетак.
Планира да развије сеоски туризам који би Постиње могао претворити у препознатљиву туристичку дестинацију.
"Људи данас траже управо ово – тишину, природу и искрену причу. А ми то имамо", каже Перо.
Ако све буде ишло по плану, и сам ће се ускоро трајно вратити у село.
У његовој причи није сам. Подршку му пружа пријатељ и рођак Драган Балта, који још неколико година ради у Швајцарској, али већ сада сања повратак. Његова идеја додатно даје посебну димензију цијелом пројекту.
"Ја бих овде правио врхунски пјенушавац који би носио име села – Постиње", каже Драган, увјерен да овај крај има потенцијал за много више од онога што данас нуди.
И док они планирају будућност, њихова дјеца већ сада радо долазе у Постиње на одмор. Управо у њима виде наставак приче и наду да ће се и други, расељени широм свијета, једног дана вратити, преноси Телеграф.
