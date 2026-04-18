У Градишци откривена статуа Николи Тесли

У Градишци је постављена статуа Николе Тесле. Тиме је овај град постао 33. у свијету који има бисту једног од највећих научника свих времена.
Статуа је симболично постављена на локацији гдје је прије више од једног вијека прорадила прва термоелектрана у Градишци. Производила је електричну енергију довољну за освјетљење вароши и тадашњих банских институција. На тај начин спојена је богата техничка прошлост града са насљеђем човјека који је својим изумима задужио цијели свијет.
Статуа је првобитно требало да буде постављена у Хрватској, али је на крају своје мјесто пронашла у Градишци.
"Никола Тесла је наш човјек, наше горе лист, и овај положај штапа је симболичан и рећићу вам како је дошло до тога. Овај кип је требао бити у његовом родном Смиљану, нажалост људи из Хрватске нису то дозволили и онда се родила идеја захваљујући Милораду Арлову да то поставимо овдје", рекао је градоначелник Градишке Зоран Аџић.
Градишци је статуу даровала Теслина фондација из Сједињених Америчких Држава, а аутор дјела је академски вајар Бојан Микулић из Бањалуке.
Постављањем статуе Никола Тесла, Градишка је још једном потврдила своје мјесто на мапи градова који његују науку, историју и културу сјећања. Овај симболични чин подсјећа на значај иновација и знања, али и обавезу да се такве вриједности преносе на будуће генерације, преноси РТРС
