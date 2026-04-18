"Данас сам видио четири поскока" Повећан број змија у овом дијелу БиХ

Повећан број змија забиљежен на ширем подручју града Ливна, нарочито поскока.
Грађани су самоиницијативно кренули да упозоравају све људе који бораве у природи.
Такође на друштвеним мрежама објављен је снимак поскока уз опис да је креатор тог видеа у кратком времену видио чак четири поскока уз напомену да то није био случај претходних година.
"Данас сам видио четири поскока. Више него у посљедње три године. Подједнако вријеме проводим у природи као и прије. Задњих година смо имали велики број мишева и можда је то разлог да је сада и змија више. Будите екстра опрезни у природи, змија има стварно на сваком кораку", стоји у објави на Фејсбук страници Relax Livno.
Снимак је настао на подручју Крузи што је изазвало велику забринутост међу грађанима.
Стручњаци су раније упозоравали да повећан број глодаваца може утицати на популацију змија будући да су им они главни извори хране, преноси Радио Сарајево.
Грађане упозоравају на опрез када бораве у природи нарочито у травнатим и каменитим подручјима.
