Откривено ко је ликвидирао Дарка Весковића Прику

Аутор:АТВ редакција
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Више јавно тужилаштво у Београду покренуло је истрагу против Н.К. због постојања основа сумње да је 22. јуна 2026. године у једном угоститељском објекту на територији Вождовца на подмукао начин лишио живота оштећеног Д.В. и довео у опасност живот четири оштећена - госте угоститељског објекта, а против Д.Џ. због постојања основа сумње да му је у томе помогао.
Ријеч је о ликвидацији Дарка Весковића Прике у кафићу у Кумодражу.
"Наредбом о спровођењу истраге осумњиченом Н.К. на терет се ставља кривично дјело Тешко убиство у стицају са кривичним дјелима Недозвољена производња, држање, ношење и промет оружа и експлозивних материја и Тешка тјелесна повреда, а Д.Џ. кривично дјело Тешко убиство у помагању. Н.К. и Д.Џ. се налазе у бјекству због чега је тужилаштво предложило судији за претходни поступак Вишег суда у Београду да им одреди притвор и да донесе наредбу за расписивање потјернице", наводи се у саопштењу Тужилаштва.
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Додаје се и да је спровођење доказних радњи одређено је против М.Т.Е. и Д.В. због постојања основа сумње да су извршили по једно кривично дјело Помоћ учиниоцу после извршеног кривичног дјела.
- М.Т.Е. и Д.В. су саслушани пред поступајућим јавним тужиоцем након чега је судији за претходни поступак Вишег суда у Београду предложено да им одреди притвор - стоји у саопштењу.
Наводи се да постоје основи сумње да је Н.К. неовлашћено носио ватрено оружје и муницију и то пиштољ NN марке, калибра 9 mm, па је на подмукао начин лишио живота Н.К. и тешко тјелесно повриједио В.М. који је сједио за столом са Д.В, и довео у опасност живот двоје радника угоститељског објекта.
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"Н.К. је, како се сумња, дошао до угоститељског објекта таксијем, па је ушао у исти и руковао се са оштећеним Д.В. и када се он окренуо леђима и кренуо ка столу за којим је претходно седео, осумњичени Н.К. је десном руком из торбице која му је била за појасом извадио пиштољ NN марке калибра 9 mm и испалио најмање 6 пројектила у правцу леђа и главе Д.В, који је усљед задобијених повреда преминуо на лицу мјеста. Један од пројектила које је испалио осумњичени погодио је и оштећеног В.М. усљед чега је он задобио тешку тјелесну повреду."
Д.Џ. је, како се сумња, по претходном договору сачекао осумњиченог испред угоститељског објекта на мотоциклу NN марке па су се удаљили са лица мјеста.
(Курир)
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