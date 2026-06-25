Бањалучка приградска насеља и даље без воде

Аутор:Лана Остојић
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Још један дан без воде у појединим Бањалучким насељима. Иако је на снази распоред о парним и непарним данима, грађани кажу да у реалности ствари изгледају другачије.
„Код нас је катастрофа 72 сата уопште није дошла вода. То су неки парни и непарни дани. Парним данима немамо воду, непарним исто немамо воду. Пола насеља има, остатак насеља нема. Само зрак имамо, код нас воде нема. Поручио бих им да ћу у току сутрашњег дана предвече правити протесте, па то нека буде њихова срамота“, рекао је за АТВ Мирослав Тадић, мјештанин насеља Драгочај.
Док грађани чекају, комунална полиција контролише потрошњу. Провјерава се да ли се пуне базени, перу аутомобили и троши вода супротно препорукама. До сада није изречена ниједна казна, наводе из комуналне полиције. Тамо тврде да грађани имају разумијевања.
„Оно што су нам рекли да никада није била овако добра реакција Града Бањалука, свих градских служби, Штаба за ванредне ситуације, Цивилне заштите.. До претходних година нико их није обилазио, сада је реаговано на вријеме, људи су на вријеме упозорени, доставља им се вода на вријеме – по распореду који успостављамо заједно са Цивилном заштитом“, рекао је Мирослав Шево, замјеник команданта Градског штаба за ванредне ситуације.
Ту воду, а ни задовољство окусили нису у породици Марјановић. Кажу - сналазе се како знају и умију.
„Нек дођу и нек виде наше проблеме, ако имају слуха и смисла да нас послушају.. Само за градоначелника питање – како би се он осјећао да устане ујутро, пође на посао – да не може да се истушира и да се умије и како би било када дође с посла да исто то не може да уради?“ питао је Младен Марјановић, мјештанин насеља Драгочај.
Воде има довољно, али је, како кажу у Водоводу, проблем у инфраструктури. Рјешење виде у новом цјевоводу према Туњицама, чији се завршетак најављује у августу. И даље се држе плана, који очигледно не функционише. Кажу, биће на снази све док не дође до стабилизације система. Ни такав план, чини се, не односи се на све. Пожалили су нам се и мјештани Гламочана и Јаблана. Пред камеру нису хтјели, али нам мимо ње причају да воду немају већ трећи дан. Информисати се не могу јер у Водоводу дају нејасне информације. У Водоводу кажу – проблем ће ријешити Лакташи.
„Што се тиче Гламочана и Јаблана, више зоне, које су иначе крај наше мреже, због слабог притиска воду добију углавном у ноћним сатима. Слаб притисак И на овом подручју изазива велика потрошња. Ове зоне постепено преузима лакташки водовод, чиме ће трајно бити ријешена ситуација“, поручено је из бањалучког Водовода.
Не знају у тим насељима на које ноћне сате мисле, јер воде нема ни до 23 часа, али ни у 6 ујутру.
„Зар неко ко ради од пола 8 може чекати воду у 2 и 3 сата? Ноћу се спава. Зар ћу дјецу купати у 2 сата ноћи? Спремати се за прву смјену?“ порука је једног од грађана Бањалуке.
Несташицу воде градоначелник правда недостатком техничких могућности. Чека се на цијев назива фи 700. Тада, увјерава градоначелник неће бити проблема са водом. Али овог љета, по свему судећи од тога ништа.
„Ми испоручујемо довољно воде, али кроз цијев фи 300 не може да прође та количина воде која је сада довољна за број кућа који је новоизграђен у том дијелу. Зато радимо пројекат који ће бити завршен за 45 дана и за 45 дана биће уложено 10 милиона марака“, рекао је градоначелник Драшко Станивуковић.
И тако се прича понавља из године у годину. Грађани броје дане без воде, надлежни рокове до коначног рјешења.
Добродошли у Бањалуку 2026. године. Још један дан без воде у бањалучким приградским насељима. Грађани кажу да су навикли на нове рокове и нова обећања. Оно на шта никако не могу да се навикну, јесте то што у 21. вијеку нису сигурни хоће ли имати основне услове за живот.
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