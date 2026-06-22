Суспендована бивша шампионка Вимблдона!

Аутор:АТВ редакција
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Некадашња освајачица Вимблдона Маркета Вондрушова суочила се са једном од најстрожих казни у каријери, пошто јој је Међународна агенција за интегритет тениса (ИТИА) изрекла четворогодишњу суспензију због одбијања допинг контроле.
Чешка тенисерка је 3. децембра 2025. године одбила да се подвргне тестирању, а током поступка није успјела да пружи довољно увјерљиве аргументе којима би доказала да није прекршила антидопинг правила.
Према одредбама Свјетског антидопинг кодекса и Тениског антидопинг програма, одбијање или избјегавање давања узорка третира се на исти начин као и позитиван налаз, осим уколико се не докажу посебне околности које би оправдале такав поступак.
Трибунал је закључио да је Вондрушова прекршила прописе, због чега јој је одређена четворогодишња забрана наступа. Током периода суспензије неће моћи да учествује ни на једном професионалном турниру, нити у било којој активности организованој под окриљем тениских институција.
Казна ступа на снагу од датума који је одредио трибунал, док ће сви резултати остварени након момента прекршаја бити поништени, заједно са освојеним новчаним наградама и спортским признањима.
Вондрушова је током поступка изнела своју верзију догађаја.
"Контролори су ми дошли на врата усред ноћи, уопште се нису представили према прописима, и ја их нисам пустила да уђу. Посљедњих мјесеци живим у великом стресу због разних пријетњи које добијам преко друштвених мрежа", поручила је Маркета Вондрушова.
(б92)
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