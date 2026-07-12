Спремите се за нови топлотни талас: Температуре и до 35 степени

Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској и Федерацији БиХ сутра ће, послије свјежег јутра, преовладавати претежно сунчано и топлије вријеме.
На истоку ће током дана бити промјенљиво облачно, повремено уз слабу кишу.
Дуваће слаб до умјерен вјетар сјеверних смјерова, на југу умјерена до јака бура, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Јутарња температура ваздуха биће од 15 до 21, на југу до 25, а највиша дневна од 25 до 31, на југу до 35 степени Целзијусових, саопштено је из Федералног хидрометеоролошког завода.
Температура ваздуха измјерена у 14.00 часова: Хан Пијесак и Чемерно 20, Гацко 22, Кнежево 23, Билећа, Мраковица, Соколац и Фоча 24, Мркоњић Град и Рудо 25, Вишеград, Сребреница, Неум и Сарајево 26, Србац, Шипово, Ливно, Тузла и Зеница 27, Рибник, Требиње и Бугојно 28, Бањалука, Бијељина, Нови Град, Јајце, Мостар и Сански Мост 29, Добој, Бихаћ и Градачац 30, Приједор 31 степен Целзијусов.
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