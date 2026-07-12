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Америчка војска: Ормуски мореуз је отворен, осигураћемо сигурну пловидбу

Аутор:

АТВ редакција
12.07.2026 16:10

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Америчка војска: Ормуски мореуз је отворен, осигураћемо сигурну пловидбу
Фото: Tanjug/AP/Amirhosein Khorgooi

Оружане снаге Сједињених Држава спремне су да обезбиједе слободу пловидбе кроз Ормуски мореуз након што је Техеран саопштио да затвара овај поморски пролаз, саопштила је Централна команда америчке војске.

"Ормуски мореуз је отворен за све бродове који законито плове међународним пловним путем. Америчка војска је спремна да обезбиједи слободу пловидбе упркос неоправданој иранској агресији, узнемиравању, пријетњама и произвољним одлукама", навела је Централна команда на "Иксу".

Додају да Иран не контролише мореуз и да се поморски саобраћај одвија.

Иранске оружане снаге саопштиле су данас да затварају Ормуски мореуз до окончања америчких дејстава у региону, додајући да ниједном броду неће бити дозвољен пролаз, преноси Срна.

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Тагови :

Хормушки мореуз

затворен Хормушки мореуз

Иран

Америка

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