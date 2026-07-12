Америчка војска: Ормуски мореуз је отворен, осигураћемо сигурну пловидбу

Аутор:АТВ редакција
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Оружане снаге Сједињених Држава спремне су да обезбиједе слободу пловидбе кроз Ормуски мореуз након што је Техеран саопштио да затвара овај поморски пролаз, саопштила је Централна команда америчке војске.
"Ормуски мореуз је отворен за све бродове који законито плове међународним пловним путем. Америчка војска је спремна да обезбиједи слободу пловидбе упркос неоправданој иранској агресији, узнемиравању, пријетњама и произвољним одлукама", навела је Централна команда на "Иксу".
Додају да Иран не контролише мореуз и да се поморски саобраћај одвија.
Иранске оружане снаге саопштиле су данас да затварају Ормуски мореуз до окончања америчких дејстава у региону, додајући да ниједном броду неће бити дозвољен пролаз, преноси Срна.
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