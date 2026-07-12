Украјинска премијерка поднијела оставку!

Аутор:АТВ редакција
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Украјински премијер Јулија Свириденко потврдила је да је поднијела оставку, након што је Владимир Зеленски најавио реконструкцију украјинске Владе.
"Поносна сам што сам имала част да предводим Владу. Предсједник и ја смо разговарали и о нашим наредним корацима", написала је Свириденкова на друштвеним мрежама.
Она је преузела функцију премијера Украјине 17. јула 2025. године, замијенивши Дениса Шмигаља, који тренутно обавља дужност првог потпредсједника Владе и министра енергетике.
Након оставке Свириденкове, Шмигаљ ће аутоматски преузети мјесто вршиоца дужности премијера до одобрења новог састава владе у Врховној ради.
Зеленски је објавио у недјељу да је предложио смјену премијерке Јулије Свириденко. Зеленски је вијест потврдио на друштвеној мрежи Икс, захваливши Свириденко на досадашњем раду, пише Ројтерс.
„Захвалан сам Јулији на њеном јасном, преданом и ефикасном раду као премијерке, као и на годинама продуктивне службе у украјинском тиму. Понудио сам јој да преузме вођење новог и важног подручја односа са једним кључним партнером“, написао је Зеленски.
„Очекујем да ћемо, заједно са посланицима, спровести одговарајуће промјене у Влади Украјине“, додао је.
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