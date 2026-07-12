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Украјинска премијерка поднијела оставку!

Аутор:

АТВ редакција
12.07.2026 15:37

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Украјинска премијерка поднијела оставку!
Фото: Ukrainian Presidential Press Office via AP

Украјински премијер Јулија Свириденко потврдила је да је поднијела оставку, након што је Владимир Зеленски најавио реконструкцију украјинске Владе.

"Поносна сам што сам имала част да предводим Владу. Предсједник и ја смо разговарали и о нашим наредним корацима", написала је Свириденкова на друштвеним мрежама.

Јулија Свириденко
Јулија Свириденко

Она је преузела функцију премијера Украјине 17. јула 2025. године, замијенивши Дениса Шмигаља, који тренутно обавља дужност првог потпредсједника Владе и министра енергетике.

Након оставке Свириденкове, Шмигаљ ће аутоматски преузети мјесто вршиоца дужности премијера до одобрења новог састава владе у Врховној ради.

Зеленски најавио смјену премијерке

Зеленски је објавио у недјељу да је предложио смјену премијерке Јулије Свириденко. Зеленски је вијест потврдио на друштвеној мрежи Икс, захваливши Свириденко на досадашњем раду, пише Ројтерс.

„Захвалан сам Јулији на њеном јасном, преданом и ефикасном раду као премијерке, као и на годинама продуктивне службе у украјинском тиму. Понудио сам јој да преузме вођење новог и важног подручја односа са једним кључним партнером“, написао је Зеленски.

„Очекујем да ћемо, заједно са посланицима, спровести одговарајуће промјене у Влади Украјине“, додао је.

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Тагови :

Јулија Свириденко

Русија

Украјина

Владимир Зеленски

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