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Није имао гдје с кравом, па је повео на љетовање: "Нека се и она купа"

Аутор:

АТВ редакција
12.07.2026 14:30

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повео краву на море
Фото: Društvene Mreže/TikTok

Необичан призор из Неума привукао је пажњу корисника друштвених мрежа након што је један сточар одлучио на море повести и своју краву.

Видео објављен на ТикТок профилу "Сточарство и Медо" брзо је привукао велики број прегледа и коментара због симпатичне и шаљиве ситуације.

У снимку мушкарац кроз шалу објашњава да је дошао на љетовање, али како није имао коме оставити краву, одлучио је да је поведе са собом.

@stocarstvo.medo Jel ovo dobro? @Hej Mama ♬ izvorni zvuk - stocarstvo Medo

"Дошао сам на море да се купам, али нисам имао гдје с кравом, па сам и њу повео да се купа", рекао је кроз осмијех.

На крају видеа пита гледаоце: "Је ли ово добро или није добро?", а необична сцена из Неума изазвала је бројне реакције на интернету, преноси Аваз

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Тагови :

Човјек

крава

Море

Неум

Љетовање

ТикТок

видео снимак

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