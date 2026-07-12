Није имао гдје с кравом, па је повео на љетовање: "Нека се и она купа"

Аутор:АТВ редакција
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Необичан призор из Неума привукао је пажњу корисника друштвених мрежа након што је један сточар одлучио на море повести и своју краву.
Видео објављен на ТикТок профилу "Сточарство и Медо" брзо је привукао велики број прегледа и коментара због симпатичне и шаљиве ситуације.
У снимку мушкарац кроз шалу објашњава да је дошао на љетовање, али како није имао коме оставити краву, одлучио је да је поведе са собом.
@stocarstvo.medo Jel ovo dobro? @Hej Mama ♬ izvorni zvuk - stocarstvo Medo
"Дошао сам на море да се купам, али нисам имао гдје с кравом, па сам и њу повео да се купа", рекао је кроз осмијех.
На крају видеа пита гледаоце: "Је ли ово добро или није добро?", а необична сцена из Неума изазвала је бројне реакције на интернету, преноси Аваз
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