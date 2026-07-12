Детаљи крваве потјере: Срђан Алексић узео таоца, пуцао на полицајце па пронађен мртав

Аутор:АТВ редакција
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Готово 24-часовна потјера за опасним и наоружаним бјегунцем Срђаном Алексићем завршена је његовом смрћу након што су припадници специјалне полиције упали у кућу у којој се скривао на подручју Уршних Села у Словенији.
Ријеч је о 41-годишњем хрватском држављанину, којег су тражиле полиције двије државе. Током бијега наводно је узео таоца, пуцао на словеначке полицајце и потом се забарикадирао у кући у близини жељезничке станице.
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Срђан Алексић пронађен мртав у Словенији
Потјера је почела након што је у петак увече опљачкана бензинска пумпа на подручју Чрномља. Током пљачке нико није повријеђен, а осумњичени је са мјеста догађаја побјегао комбијем.
Према информацијама које је објавио Н1 Словенија, Алексић се током бијега склонио у кућу у којој је живио старији мушкарац. Наводно се у објекту пресвукао, а власника куће потом узео за таоца.
Када су на врата покуцала двојица словеначких полицајаца, осумњичени је наводно наредио власнику куће да отвори врата и покуша да их удаљи. Алексић је у том тренутку, према истом извору, стајао иза таоца држећи аутоматску пушку.
Полицајци су успјели нагло да извуку мушкарца из куће и склоне га на сигурно. У том тренутку осумњичени је запуцао, након чега је настављена интензивна потрага.
Мјештани су током дана више пута чули пуцње, док је Алексић, према незваничним информацијама словеначких медија, најмање два пута пуцао према полицајцима.
Полиција је у касним послијеподневним часовима успјела да лоцира осумњиченог у кући код жељезничке станице на подручју Уршних Села. Објекат је убрзо опкољен, а припадници полиције покушали су да га наговоре да одложи оружје и мирно се преда.
Како се осумњичени није одазвао позивима полиције, у акцију су укључени припадници специјалне јединице. Према незваничним информацијама, полиција је током интервенције употријебила и сузавац.
Специјалци су потом упали у објекат, након чега су се зачули пуцњи. Алексић је пронађен мртав, али још није званично саопштено да ли је страдао од полицијске ватре или је извршио самоубиство.
Полицијска управа Ново Место потврдила је да је ријеч о 41-годишњем држављанину Хрватске којег је због сумње да је починио насилна кривична дјела тражила и хрватска полиција.
Хрватска полиција трагала је за Срђаном Алексићем због пуцњаве која се догодила у четвртак на подручју Валдебека у Пули. Он се сумњичио да је из ватреног оружја ранио 60-годишњег мушкарца, који је након напада задржан на лијечењу у пулској болници.
Полиција је грађане раније упозорила да је Алексић опасан и највјероватније наоружан те их позвала да му се не приближавају. Претпоставља се да је након пуцњаве напустио Хрватску и побјегао у Словенију, гдје је наредне вечери опљачкао бензинску пумпу.
Из Полицијске управе Ново Место саопштено је да су полицајци током акције најприје заштитили становнике, а да је осумњичени нешто послије 19 часова пронађен мртав.
Први налази показују да је ријеч о 41-годишњем држављанину Хрватске којег је због насилних кривичних дјела тражила и хрватска полиција.
Полицајци и криминалистички инспектори наставили су истрагу како би утврдили све околности пљачке, пуцњаве, потјере и смрти осумњиченог.
Становницима ширег подручја Уршних Села поручено је да више нема опасности и да ће саобраћај бити нормализован након завршетка увиђаја. Полиција је грађанима захвалила на сарадњи, стрпљењу и поштовању упозорења.
Због велике полицијске акције биле су затворене саобраћајнице Габер – Уршна Села – Ново Место, Ручетна Вас – Чрномељ и Семич – Југорје.
Полиција је током цијелог дана позивала грађане да се не приближавају подручју потраге и да досљедно поштују наређења полицијских службеника. У потрагу је био укључен и полицијски хеликоптер који је сатима надлијетао шире подручје.
Тачан узрок Алексићеве смрти требало би да буде познат након завршетка увиђаја, обдукције и других истражних радњи.
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