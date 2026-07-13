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Број жртава земљотреса у Венецуели и даље расте

Аутор:

АТВ редакција
13.07.2026 08:23

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Џеферсон Кова тражи своју дjецу у рупи коју је ископао са другим рођацима међу рушевинама срушене зграде усљед земљотреса у Ла Гваири, Венецуела, у недјељу, 12. јула 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Ariana Cubillos

Број жртава у два земљотреса која су погодила Венецуелу 24. јуна порастао је на 4.490, рекао је данас предсjедник Националне скупштине и начелник штаба привремених кампова Хорхе Родригез.

Званични број повређених остао је непромењен и износи 16.740, док је 6.462 људи спасено, преноси Ројтерс.

Према подацима, број људи који су остали без крова над главом износи 17.907.

Родригез је претходно рекао да се операције потраге и спасавања настављају.

"Док год има живота, има и наде. И даље имамо једно или два мjеста гдjе ситуација остаје неизвjесна, гдjе активно трагамо за преживjелима", рекао је он.

Земљотреси јачине 7,2 и 7,5 степени Рихтерове скале догодили су се 24. јуна у размаку од 39 секунди и најтеже су погодили престоницу Каракас и приобално подручје Ла Гваира, преноси Танјуг.

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Тагови :

Земљотрес Венецуела

Земљотрес

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