Број жртава земљотреса у Венецуели и даље расте

Аутор:АТВ редакција
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Број жртава у два земљотреса која су погодила Венецуелу 24. јуна порастао је на 4.490, рекао је данас предсjедник Националне скупштине и начелник штаба привремених кампова Хорхе Родригез.
Званични број повређених остао је непромењен и износи 16.740, док је 6.462 људи спасено, преноси Ројтерс.
Према подацима, број људи који су остали без крова над главом износи 17.907.
Родригез је претходно рекао да се операције потраге и спасавања настављају.
"Док год има живота, има и наде. И даље имамо једно или два мjеста гдjе ситуација остаје неизвjесна, гдjе активно трагамо за преживjелима", рекао је он.
Земљотреси јачине 7,2 и 7,5 степени Рихтерове скале догодили су се 24. јуна у размаку од 39 секунди и најтеже су погодили престоницу Каракас и приобално подручје Ла Гваира, преноси Танјуг.
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