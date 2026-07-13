Logo

Ужасне слике послије трагедије: Најмање 27 мртвих након пожара у кафићу

Аутор:

АТВ редакција
13.07.2026 07:19

Коментари:

1
Ужасне слике послије трагедије: Најмање 27 мртвих након пожара у кафићу
Фото: Tanjug / AP / Sakchai Lalit

Најмање 27 особа је страдало, а више десетина је повријеђено у стравичном пожару који је у ноћи између недјеље и понедјељка захватио популарни бар у Бангкоку, главном граду Тајланда.

Према наводима тајландских власти, трагедија је добила још стравичније размјере након што је велики број гостију остао заробљен у тоалетима објекта док су у паници покушавали да побјегну од ватрене стихије.

Пожар у Бангкоку

До пожара је дошло у популарном ноћном клубу „Rong Beer Na Lat Phrao“, који се налази у округу Чатучак и важи за једно од најпознатијих и најпосјећенијих мјеста за изласке у овом дијелу града.

Премијер Тајланда Анутин Чарнвиракул обратио се новинарима на мјесту несреће и потврдио да је живот изгубило најмање 27 особа, док се десетинама повријеђених указује медицинска помоћ.

Премијер је додао да су надлежне службе и даље на терену, те да је истрага о тачном узроку овог катастрофалног пожара још увијек у току.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Пожар Бангкоку бар

Тајланд

ватра

Коментари (1)

Више из рубрике

Бизон Јеловстон

Свијет

Бизон напао мушкарца и бацио га у ваздух неколико метара!

2 ч

0
Норвешка авио-компанија

Свијет

Норвешка авио-компанија изгубила опкладу па на Инстаграм ставила слику конкурента

3 ч

0
Трговачки бродови плове Ормуским мореузом код Бандар Абаса, у Ирану, уторак, 30. јун 2026. године.

Свијет

Иран и САД настављају да размјењују ударе: Пакистан позива на хитну деескалацију

3 ч

0
Ужас у дискотеци у Бангкоку: Избио пожар, најмање 27 особа погинуло

Свијет

Ужас у дискотеци у Бангкоку: Избио пожар, најмање 27 особа погинуло

11 ч

2

  • Најновије

09

51

У наставку акције „Калибар“ одузето оружје

09

41

Пекинг: Евакуисано више од 170.000 људи због пријетње од поплава

09

38

Враћали су се са свадбе па погинули: 13 мртвих у судару

09

36

Народна скупштина сутра о Нацрту измјена закона о превозу експлозивних материја

09

26

Изгледа као биће из хорор филма: Први снимак ријетке рибе која има провидну главу

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима