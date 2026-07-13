Ужасне слике послије трагедије: Најмање 27 мртвих након пожара у кафићу

Аутор:АТВ редакција
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Најмање 27 особа је страдало, а више десетина је повријеђено у стравичном пожару који је у ноћи између недјеље и понедјељка захватио популарни бар у Бангкоку, главном граду Тајланда.
At least 29 people were killed and many others injured after a fire tore through a restaurant in Bangkok’s Chatuchak district, Thailand. pic.twitter.com/jDLhEyfLYE— Breaking911 (@Breaking911) July 12, 2026
Према наводима тајландских власти, трагедија је добила још стравичније размјере након што је велики број гостију остао заробљен у тоалетима објекта док су у паници покушавали да побјегну од ватрене стихије.
До пожара је дошло у популарном ноћном клубу „Rong Beer Na Lat Phrao“, који се налази у округу Чатучак и важи за једно од најпознатијих и најпосјећенијих мјеста за изласке у овом дијелу града.
This is awful! Many dead (some reports say 29) after a massive fire at a restaurant in the Chom Phon area of Chatuchak, Bangkok, Thailand.— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) July 12, 2026
It's like a blowtorch coming out of the door 😭 pic.twitter.com/nxF2n0fHDY
Премијер Тајланда Анутин Чарнвиракул обратио се новинарима на мјесту несреће и потврдио да је живот изгубило најмање 27 особа, док се десетинама повријеђених указује медицинска помоћ.
HORRIFYING scenes as BURNING PEOPLE flee Bangkok bar blaze— RT (@RT_com) July 12, 2026
At least 30 KILLED
Thick smoke CHOKES STREETS https://t.co/UMbErTAerT pic.twitter.com/lqGCl4yZXY
Премијер је додао да су надлежне службе и даље на терену, те да је истрага о тачном узроку овог катастрофалног пожара још увијек у току.
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