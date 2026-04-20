Ужас: Беба стара тек мјесец дана тешко повријеђена! Тврде да је био тренутак непажње?

20.04.2026 08:29

Беба стара свега мјесец дана примљена је током протекле ноћи у болницу у Београду са тешким повредама главе, сазнаје Телеграф.рс.

Љекари су одмах алармирали надлежне службе, а према информацијама овог портала, стање дјетета је озбиљно и налази се под сталним надзором медицинског особља.

Први резултати истраге

Полиција је одмах након пријаве обавила разговор са родитељима и члановима породице како би се расвијетлиле околности ове драме.

Како Телеграф сазнаје, током разговора са полицијом, чланови породице су навели да је ријеч о несрећном случају:

Наводно, до повређивања је дошло када су се преврнула дјечија колица.

Беба је том приликом пала са висине од око 30 центиметара.

Дјевојчица је ударила главом директно о бетон.

Истрага у току

Иако први наводи указују на тренутак непажње и несрећан сплет околности, полиција и даље врши провјере.

"Истрага је у току и испитују се све околности под којима је дјевојчица задобила повреде опасне по живот. Провјерава се да ли су наводи о паду из колица у складу са повредама које је дијете задобило," каже извор упућен у случај.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

