Којић: Ослобађање Дураковића ван домена права, затвара се могућност за поновно процесуирање

28.05.2026 12:21

Милорад Којић
Ослобађање некадашњег команданта 43. бригаде тзв. Армије БиХ Рамиза Дураковића оптужби за ратни злочин над српским цивилима на подручју Чајнича је ван домена права, Суд БиХ затвара могућност за поновно процесуирање, рекао је посланик СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Милорад Којић.

Којић сматра да судије које су одлучивале у Апелационом вијећу Суда БиХ немају ни стида ни срама.

"Замислите тог судију који образлаже да је неспорно да су се злочини десили, да је оптужени руководио акцијом у којој су ти злочини почињени, али да не постоји довољно аргументације да је он имао сазнања", рекао је Којић Срни.

Нагласио је да се Суд БиХ од свог оснивања ставио у позицију да одлучујући по својим оптужницама аболира сваког оног који је починио злочин над Србима и да на тај начин правоснажно затвара било какву могућност за поновно процесуирање пред тим или било којим другим судом.

"Ради се о просто невјероватној ванправној пракси коју проводи Суд БиХ и поновном терору над жртвама и оштећенима", закључио је Којић.

Оцијенио је да је ово само још једна срамна пресуда Суда БиХ када су у питању злочини над Србима.

"Овим су додатно трауматизовали и понизили српске жртве", закључио је Којић.

Образлажући правоснажну пресуду, предсједавајућа Апелационог вијећа Амела Хусић рекла је да није спорно да су злочини почињени, нити да је Дураковић руководио акцијом, али да није доказано да је био упознат са убиством и паљењем кућа.

Оштећени Милош Пијевић, чија је кућа запаљена, упућен је на парнични поступак са имовинскоправним захтјевом.

Суд БиХ првостепено је осудио Дураковића на три и по године затвора за ратни злочин над српским цивилима на подручју Чајнича 1993. године.

Дураковићу је првостепена пресуда изречена за убиство Даринке Пијевић и паљење кућа Рајка и Милоша Пијевића.

