"Звиздић и Конаковић су већ у политичкој пензији захваљујући послу и резултатима Додика"

13.05.2026 17:03

Фото: АТВРадован Ковачевић

Српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ Радован Ковачевић изјавио је да су Денис Звиздић и Елмедин Конаковић већ у политичкој пензији и то баш захваљујући послу и резултатима Милорада Додика и Републике Српске.

Реагујући на изјаву замјеника предсједавајућег Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ Дениса Звиздића да ће лидер СНСД-а Милорад Додик морати, како каже, да оде у политичку пензију и да то није посао странаца него опозиције у Републици Српској, Ковачевић је рекао за Срну да Звиздић, у покушају да спријечи расуло у опозиционим редовима у Српској, по ко зна који пут прави исту грешку - новим бесмисленим нападом на Додика настоји да заустави распад обје "тројке" и поново их окупи око старе политике сукоба.

Он је истакао да је пад Кристијана Шмита дефинитивно уздрмао обје "тројке" - владајућу у политичком Сарајеву и опозициону у Републици Српској,

"Посљедице су јасно видљиве: чланице сарајевске 'тројке' понашају се као да се међусобно не познају, док је опозициона 'тројке' у Републици Српској отишла корак даље - свађа се око кандидатура и прави се да уопште не примјећује да им је политички покровитељ доживио потпуни фијаско", нагласио је Ковачевић, који је и портпарол СНСД-а.

Ковачевић је додао да Звиздић из политичког Сарајева практично издаје наредбу опозиционој "тројци" у Републици Српској - прекините повлачење и крените у нови самоубилачки јуриш на линије "одбране" Републике Српске!

Истовремено, каже Ковачевић, истим тим политичким ферманом покушава да умири бијес сопствених бирача, разочараних још једним поразом који је њихова политика доживјела од Милорада Додика и Републике Српске.

