Logo
Large banner

Попушта ли СДС Станивуковићу? Блануша добио нову понуду да одустане

Аутор:

АТВ
13.05.2026 16:39

Коментари:

6
Попушта ли СДС Станивуковићу? Блануша добио нову понуду да одустане
Фото: ATV

Српска демократска странка могла би данас одгодити одлуку о именовању кандидата за предсједника Републике Српске и српског члана Предсједништва БиХ, а према информацијама до незванично долази Бањалука.нет, на столу је приједлог који би требало да отвори простор за договор унутар опозиционог блока.

СДС ће, према информацијама Бањалука.нет, одгодити одлуку о именовању кандидата.

Како сазнају, изаћи ће са приједлогом да СДС предложи оба кандидата, али без изласка са конкретним именима у овој фази.

Све упућује на то да се на овај начин покушава изаћи у сусрет лидеру ПСС-a Драшку Станивуковићу и избјећи додатно продубљивање неслагања унутар опозиције.

Заузврат би Бранку Блануши требало да буде понуђено мјесто кандидата за градоначелника Бањалуке, док би СДС, према истим информацијама, добио право да бира првих пет министара у будућој Влади Републике Српске.

Подсјећамо, у Бањалуци ће данас бити одржана сједница Главног одбора Српске демократске странке, сазвана на захтјев предсједника странке Бранка Блануше.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

СДС

Бранко Блануша

Драшко Станивуковић

ПСС

Кандидатура

Коментари (6)
Large banner

Прочитајте више

Полицијско ауто

Хроника

Претреси на више локација: Докази против више лица због фиктивног промета 12,6 милиона КМ

4 ч

0
Глава главобоља мождани удар

Здравље

Неуролог упозорава: 3 свакодневне навике могу да изазову мождани удар

4 ч

0
Први пут у Српској: Нова метода олакшава порођај будућим мајкама

Друштво

Први пут у Српској: Нова метода олакшава порођај будућим мајкама

5 ч

0
Игор Панић Нући

Сцена

Нући хоће дијете, али неће да се ожени: Репер шокирао својом изјавом

5 ч

0

Више из рубрике

Одбрана ће тражити да Караџић буде пребачен у хашки затвор

Република Српска

Одбрана ће тражити да Караџић буде пребачен у хашки затвор

5 ч

0
Срђан Мазалица

Република Српска

Мазалица: Став САД значајан искорак - одлуке да доносе домаће институције

6 ч

0
Ален Шеранић

Република Српска

Шеранић: Влада повлачи измјене Закона о здравственом осигурању

7 ч

1
Литургија у Мркоњићима родном селу Светог Василија Острошког

Република Српска

Додик: Завршен још један важан пројекат за наш народ

8 ч

0

  • Најновије

21

17

Цвијановић: Драгоцјена свака прилика да се у западном крилу Бијеле куће објасни ситуација у БиХ

21

11

Колач за који вам неће бити потребно брашно: Направите мак коцке за само 30 минута

21

08

Трамп повео пословне гиганте у Пекинг: Авион "тежак" више од 10.000 милијарди долара

21

07

Вања Маринковић: У октобру се враћам на терен, Партизан циља два трофеја до краја сезоне

21

03

ЕП у футсалу за средњошколце: Република Српска у полуфиналу

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner