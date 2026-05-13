Попушта ли СДС Станивуковићу? Блануша добио нову понуду да одустане

Српска демократска странка могла би данас одгодити одлуку о именовању кандидата за предсједника Републике Српске и српског члана Предсједништва БиХ, а према информацијама до незванично долази Бањалука.нет, на столу је приједлог који би требало да отвори простор за договор унутар опозиционог блока.
СДС ће, према информацијама Бањалука.нет, одгодити одлуку о именовању кандидата.
Како сазнају, изаћи ће са приједлогом да СДС предложи оба кандидата, али без изласка са конкретним именима у овој фази.
Све упућује на то да се на овај начин покушава изаћи у сусрет лидеру ПСС-a Драшку Станивуковићу и избјећи додатно продубљивање неслагања унутар опозиције.
Заузврат би Бранку Блануши требало да буде понуђено мјесто кандидата за градоначелника Бањалуке, док би СДС, према истим информацијама, добио право да бира првих пет министара у будућој Влади Републике Српске.
Подсјећамо, у Бањалуци ће данас бити одржана сједница Главног одбора Српске демократске странке, сазвана на захтјев предсједника странке Бранка Блануше.
