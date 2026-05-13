Први пут у Српској: Нова метода олакшава порођај будућим мајкама

У Универзитетској болници Фоча доступна је нова метода која значајно олакшава порођај и будућим мајкама пружа угодније порођајно искуство. Ријеч је о азот-оксидулу, односно мјешавини коју трудница сама удише преко маске током контракција, чиме се ублажава бол и олакшава порођај.
Универзитетска болница Фоча тренутно је једина здравствена установа у Републици Српској и Босни и Херцеговини која користи ову савремену методу.
Проф. др Владимир Чанчар, специјалиста гинекологије и акушерства, истиче да су се времена промијенила и да савремена медицина данас омогућава да порођај буде што безболнији и хуманији за сваку жену. Годинама је у овој установи доступна епидурална анестезија, а однедавно и примјена азот-оксидула као додатне методе обезбољавања порођаја. Наглашава да су контраиндикације и могуће компликације изузетно ријетке, готово непостојеће.
Ова метода у потпуности је безбједна како за мајку, тако и за дијете, а њена предност је што трудница сама контролише њено кориштење током порођаја.
У Универзитетској болници Фоча годишње се обави око 400 порођаја.
