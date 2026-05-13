Сутра сунчано, послије подне повећање облачности

АТВ
13.05.2026 15:09

Град Бањалука
У Републици Српској и Федерацији БиХ /ФБиХ/ сутра ће прије подне бити сунчано и топлије, а у другом дијелу дана се очекује повећање облачности.

Ујутро ће бити ведро и хладно, на истоку по висоравнима са слабим мразом, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Током дана преовладаваће сунчано и топлије уз постепено повећање облачности, а локално су на сјеверу и истоку могући краткотрајни пљускови.

Увече се очекује јаче наоблачење на југу и крајњем западу уз кишу и пљускове са грмљавином.

Дуваће слаб и промјенљив вјетар ујутро, а током дана умјерен, локално и јак југозападни.

Јутарња температура ваздуха биће од два до седам, а дневна од 18 до 24 степена Целзијусова.

Према подацима Федералног хидрометеоролошког завода, у већини пред‌јела данас преовладава умјерено до претежно облачно вријеме.

Температура ваздуха у 14.00 часова: Бјелашница нула, Чемерно девет, Хан Пијесак 10, Соколац и Иван Седло 11, Гацко, Зворник, Мркоњић Град и Сарајево 14, Тузла 15, Бијељина и Добој 16, Бањалука, Приједор и и Зеница 17, Билећа 19, Мостар 20, те Требиње 22 степена Целзијусова.

