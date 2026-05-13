Одбрана ће тражити да Караџић буде пребачен у хашки затвор

Одбрана намјерава да поднесе захтјев хашком Механизму да први предсједник Републике Српске Радован Караџић буде пребачен из британског у хашки затвор, изјавио је члан тима одбране адвокат Горан Петронијевић.
Петронијевић је рекао да Караџића већ пет година нико није видио и навео да његово здравствено стање није добро, а у затвору на острву Вајт му ускраћују здравствену његу и крше његова људска права.
Он је навео да је Караџићево здравствено стање периодично боље, али да то никако није побољшање, него привремено заустављање тенденције погоршања.
Петронијевић је истакао да Караџић у британском затвору на острву Вајт нема добре услове, те да има јако лошу здравствену његу, а хронични је болесник.
"Ми се боримо колико можемо. Ако се реши ово везано за питање генерала Ратка Младића, волели бисмо макар да га /Караџића/ врате у Хаг, ако ништа друго", рекао је Петронијевић за Срну.
Он је навео да су у хашком притвору услови колико-толико бољи, него у другим затворима као што су британски, гдје су веома лоши.
Петронијевић је напоменуо да је за издржавање, односно надгледање издржавања затворске казне хашких осуђеника надлежан Међународни механизам за кривичне судове, који је правни насљедник Хашког трибунала.
"Они одлучују о томе и ми ћемо се обратити њима", рекао је Петронијевић.
Он је подсјетио да је и министар правде Србије Ненад Вујић у обраћењу и у директном контакту са предсједником Механизма Грасијелом Гати Сантаном скренуо пажњу на ту чињеницу да чланови Караџићеве породице нити могу да добију британску визу, нити могу да га посјете у притвору.
"Пет година га нико није видео. То је страшно! Дакле, он није одведен на издржавање казне, већ у заробљеништво. И плус му се ускраћује здравствена нега", истакао је Петронијевић.
Према његовим ријечима, да је Караџић у Хагу бар би могла породица да га посјети.
"Ово је просто невероватно на који начин се не само крше, него потпуно елиминишу права које му припадају", нагласио је Петронијевић.
Он је подсјетио да и лице лишено слободе, које не издржавању казне, има своја, затворска права.
Петронијевић је навео да Караџићу стално у британском затворску приређују пакости, од тога да му не дају нормалну сијалицу, да су га кажњавали тако што му одузму јастук или столицу неко вријеме, па до тога да не може да се јавља породици.
"То су ствари које су непримерене за 21. век", рекао је Петронијевић.
Радован Караџић, први предсједник Републике Српске, осуђен је 2019. године на доживотни затвор за наводне ратне злочине у БиХ.
Караџић издржава казну у затвору на острву Вајт у Великој Британији од маја 2021. године. Ријеч је о затвору који има репутацију једне од најгорих затворских установа у Великој Британији и не испуњава бројне услове који су предвиђени стандардима у већини европских држава.
Руски амбасадор при УН Василиј Небензја указао је јуче на сједници Савјета безбједности о БиХ да су британске власти, у сарадњи са Механизмом, створиле нехумане услове у затвору за Караџића.
У више наврата Караџићева кћерка Соња Караџић Јовичевић указивала је на веома тешке услове у којима је њен отац и на његово тешко здравствено стање због тога што му не омогућавају љекарске прегледе нити адекватно лијечење.
