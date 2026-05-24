Бојић: Уз подршку Владе Српске реализација важних пројеката у Лакташима

24.05.2026 09:42

Градоначелник Лакташа Мирослав Бојић
Градоначелник Лакташа Мирослав Бојић рекао је Срни да ће 6.000.000 КМ који је Влада Републике Српске одобрила овој локалној заједници омогућити реализацију бројних важних пројеката.

Бојић је појаснио да ће средства бити кориштена за израду канализационе мреже у мјесној заједници Трн, изградњу тротоара у насељу Велико Блашко и проширење саобраћајнице.

"Ријеч је о наставку радова који грађани очекују, јер 17 година се није радила канализациона мрежа. За то ће послужити ова средства јер ниједна локална заједница то не може сама финансирати", појаснио је Бојић.

Други дио средстава ће искористити за водоснабдијевање у три села у Лијевчу пољу.

Бојић је навео да су то пројекти које локална заједница не може сама да финансира, али да ће и град Лакташи издвојити одређена средства.

Подсјетио је да је Влада Српске и у претходном периоду финансијски помагала ову локалну заједницу, те да је тај новац улаган у нове саобраћајнице.

Он је рекао да ускоро почиње изградња спортско-рекреативне зоне за шта је процедура већ покренута.

"Без подршке Владе Српске тешко је да се локална заједница развија. Лакташи су средина са веома развијеном привредом која пуни буџет Републике Српске и наравно да увијек очекујемо да нам се добар дио тих средстава и врати", нагласио је Бојић.

Влада Републике Српске усвојила је недавно информацију о потреби финансирања приоритетних капиталних пројеката у Лакташима у износу од 6.000.000 КМ, међу којима је изградња канализационе мреже у насељу Трн.

Ријеч је и о пројектима који се односе на асфалтирање, изградњу и рехабилитацију локалних и некатегорисаних путева, те изградњу пјешачке стазе у насељу Велико Блашко.

Како је наглашено, то су пројекти који ће допринијети унапређењу инфраструктуре и квалитета живота грађана.

(Срна)

