Шта чека БиХ након одласка Кристијана Шмита?

Аутор:

Милица Јагодић
13.05.2026 15:15

Фото: Youtube

Кристијан Шмит је проблематичан, малтретира Србе и прави гужву. Америци сада треба мир, да дође до успоставља Јужне интерконекције, рекао је проф. др Слободан Рељић.

"Прва радња коју је Запад имао кад је почео да преузима исток је била разваљивање Југославије. Три државе су разваљење, све три су словенске. Совјетски савез, Чехословачка и Југославија. Држава је разваљена да би се показало да НАТО није бесмислена организација него да има неког посла, да уводи ту неки ред. Они су направили то онако како мисле, то се сводило на то да су Срби проблематични, а ови други су добри. И ови други се користе да би се Срби доводили у ред", рекао је Слободан Рељић.

Заокрет који се догодио од стране америчке администрације према Кристијану Шмиту везан је за Јужну интерконекцију како би Америка продавала гас на простору на којем то раде Руси и на тај начин преузму тржиште, појашњава Рељић.

Шмит малтретира Србе

"На тај начин Шмит је у ствари проблематичан и малтретира Србе и прави гужву. Њима сад треба мир, да прође та Јужна интерконекција. Они о муслиманима мисле о горе него о нама. Они то користе неко вријеме", наводи Рељић.

Како каже, да ли ће Америка допустити Хрватима да направе трећи ентитет или ће допустити да цијела држава распадне неизвјесно је, додаје Рељић.

"Предаја је једини амерички интерес. Бити непријатељ са Америком је проблем али бити пријатељ Америке је катастрофа", наглашава професор.

БиХ се сада налази у међувремену и представља тачку у којој долази до преламања, закључује професор.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

