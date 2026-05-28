Влада Српске подржала проширење капацитета продуженог боравка у 4 школе у Бањалуци

АТВ
28.05.2026 18:29

Влада Републике Српске
Влада Републике Српске усвојила је на 12. сједници, информације о потреби финансирања инфраструктурних пројеката из средстава Јавних инвестиција у пет општина и градова у Републици Српској који ће, у складу са могућностима финансирања и расположивости буџетских средстава, бити финансирани са укупно 20.220.429 КМ.

Према усвојеним информацијама, из Буџета Републике Српске биће финансијски подржани пројекти у Калиновику, Чајничу, Хан Пијеску, Добоју и Осмацима.Општина Калиновик кандидовала је инфраструктурне пројекте који ће у складу са могућностима буџета бити финансирани са укупно 558.000 КМ.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о активностима на проширивању просторних капацитета продуженог боравка у основним школама Бранко Радичевић, Алекса Шантић, Ђура Јакшић и Бранко Ћопић Бањалука, као и о суфинансирању пројекта реконструкције фискултурне сале ЈУ Основна школа Вук Караџић Вишеград.

Задужују се Министарство просвјете и културе и Министарство финансија да обезбиједе средства за проширивање просторних капацитета за организацију продуженог боравка у основним школама Бранко Радичевић, Ђура Јакшић, Алекса Шантић и Бранко Ћопић Бањалука у износу од 4.000.000,00, те средства за суфинансирање реконструкције фискултурне сале у ЈУ ОШ Вук Караџић Вишеград у износу од 270.100,00 КМ.

С обзиром на све већу потребу родитеља за организовањем продуженог боравка, посебно у Бањалуци, утврђено је да постоји интерес за укључење још око 820 дјеце, али да наведене школе тренутно немају довољно просторних капацитета.

Продужени боравак тренутно је организован у 149 основних школа у Републици Српској за више од 13.600 ученика, што представља више од половине ученика прве тријаде у Републици Српској.

Реализација ових пројеката допринијеће унапређењу услова за васпитање и образовање ученика, развоју школске инфраструктуре и пружању подршке породицама широм Републике Српске, саопштено је на званичном сајту Владе Републике Српске.

