Ухапшено 8 ученица након смртоносног пожара у женском интернату: Хаос у Кенији

Кенијске власти ухапсиле су осам ученица због сумње да су учествовале у подметању пожара у женском интернату у централном дијелу земље, након трагедије у којој је погинуло најмање 16 ученица, док је више десетина повријеђено.
Пожар је избио у раним јутарњим часовима у интернату школе Утумисхи Гирлс Сцхоол у мјесту Гилгил, око 120 километара сјеверозападно од главног града Најробија. Ватра је захватила студентски дом док су дјевојке спавале, претварајући једну од школских зграда у згариште за свега неколико минута.
Дирекција за криминалистичке истраге Кеније (ДЦИ) саопштила је да је осам ученица ухапшено због сумње да су планирале и извеле пожар који је изазвао катастрофу. Мотив за сада није познат и предмет је детаљне истраге.
Према наводима истражитеља, полиција је током цијелог дана након трагедије испитивала око 30 ученица, док су форензички тимови прикупљали доказе на мјесту несреће.
Портпарол ДЦИ-ја Јохн Марете изјавио је да истражитељи анализирају видео-надзор, узимају изјаве свједока и покушавају реконструисати догађаје који су претходили пожару.
Према информацијама које су објавили кенијски званичници, пожар је избио нешто послије поноћи на другом спрату интерната у којем је било смјештено око 220 дјевојака узраста између 15 и 18 година.
Ватра се веома брзо проширила кроз објекат, а бројни ученици остали су заробљени у собама док су покушавали да побјегну.
Један од припадника спасилачких служби рекао је да су врата на другом спрату у почетку била закључана, због чега су поједине дјевојке покушавале да се спасу скакањем кроз прозоре, наводи "СwеденХералд". Многе од њих том приликом задобиле су озбиљне повреде.
Министар образовања Кеније Јулиус Мигос Огамба потврдио је да је у пожару погинуло најмање 16 ученица, док је 79 особа повријеђено. Већина лакше повријеђених касније је пуштена из болница, али дио дјевојака и даље се налази на лијечењу.
Поједини медији навели су да би број жртава могао додатно расти због тежине повреда које су задобиле неке од ученица.
Идентификација страдалих показала се посебно тешком јер су нека тијела тешко оштећена у пожару, због чега власти користе ДНК анализе како би потврдиле идентитет жртава.
