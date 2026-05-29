Драма у СЗО због еболе: "Затворити границе одмах и без одлагања"

Министарство здравља Уганде саопштило је данас да је број потврђених случајева еболе у земљи порастао на девет. Власти Уганде су у сриједу наложиле затварање границе са Конгом "одмах и без одлагања", након што је број сумњивих случаја ријетког типа вируса Бундибугјо порастао на готово 1.000, пише ЦБЦ.
"Прелазак границе између Уганде и Конга биће дозвољен само у хитним случајевима, укључујући активности у оквиру одговора на епидемију, транспорт робе или из безбедносних разлога", изјавила је др Дајана Атвине, секретарка Министарства здравља.
Додала је да све особе које уђу из ДР Конга у ванредним околностима биће стављене у обавезну самоизолацију од 21 дан.
Директор Свјетске здравствене организације (СЗО) Тедрос Адханом Гебрејесус изјавио је да смртоносна епидемија еболе у Демократској Републици Конго може да се заустави.
"То може да се заустави. Заједно ћемо превазићи ову епидемију. Учинићу све што је у мојој моћи да помогнем", рекао је Гебрејесус у Конгу и додао да СЗО не подржава забране путовања јер оне "не помажу много", преноси Гардијан.
Гебрејесус је стигао у Киншасу у четвртак ради подршке тој земљи у борби притив еболе, а данас ће посјетити провинцију Итури на сјевероистоку земље гдје је био центар епидемије.
"Сукоб и расељавање све отежавају. Упућујем директан апел свим зараћеним странама у овом региону. Молим вас, прогласите прекид ватре. Ниједан узрок, ниједан сукоб нити било каква жалба не смију да доведу до тога да невини људи буду осуђени на смрт од болести која може да се спречи", рекао је Гебрејесус.
СЗО је саопштила у четвртак да су њене савјетодавне групе препоручиле спровођење клиничких испитивања вакцина и терапија, док је шеф здравствене агенције Афричке уније Жан Касеја рекао да би вакцина могла бити спремна до краја године.
На аеродрому у Бунији, главном граду Итурија у Конгу, СЗО је примила 4,6 тона помоћи, док ће УНИЦЕФ послати 100 тона помоћи, пише Гардијан.
СЗО прогласила ванредну ситуацију због еболе
СЗО је саопштила да је од проглашења епидемије 15. маја у ДР Конго забиљежено 10 потврђених и 223 сумњива смртна случаја од еболе, уз упозорење да би стварне размјере епидемије могле да буду знатно веће јер је вирус одређено вријеме неоткривено циркулисао.
Сусједна Уганда је забиљежила један смртни случај и шест заражених ебола вирусом, а власти су саопштиле да ће затворити границу са ДР Конго.
Рани симптоми еболе укључују грозницу, исцрпљеност, болове у мишићима, главобоље и бол у грлу, а касније може доћи до повраћања, дијареје, болова у стомаку, осипа и оштећене функције бубрега и јетре.
Преноси се директним контактом са крвљу или тјелесним течностима заражене особе, као и особе која је преминула од еболе.
Вирус се преноси блиским контактом са тјелесним течностима заражених или преминулих особа, а стручњаци наводе да су здравствени радници и чланови породице који брину о пацијентима у највећем ризику, преноси Танјуг.
