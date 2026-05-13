АТВ
13.05.2026 17:27

Небензја: Караџић подвргнут психолошком терору уз прећутну сагласност Међународног механизма

Ситуација са српским затвореницима у међународним трибуналима добила је карактер флагрантног кршења људских права, истакао је руски амбасадор при УН Василиј Небензја.

Небензја је у објави на "Телеграму" подсјетио да се генерал Војске Републике Српске Ратко Младић налази у притворском центру УН у критичном стању упркос хуманитарним позивима за његов премјештај ради лијечења.

"Истовремено, Радован Караџић је подвргнут психолошком терору у британском затвору уз прећутну сагласност међународног Механизма. Ови случајеви разоткривају лицемјерје Запада, које се на ријечима залаже за хуманизам, док у реалности толерише тортуру", истакао је Небензја.

Према његовим ријечима, Механизам се одавно претворио у атавизам који мора бити одмах елиминисан.

