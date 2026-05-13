Младићево стање изузетно тешко, чека се одлука о захтјеву за пријевремено пуштање

АТВ
13.05.2026 19:15

Породица и одбрана се надају позитивној одлуци о пријевременом пуштању генерала Младића
Одбрана Ратка Младића доставила је Механизму одговор на извјештај независних љекара који су процјењивали генералово здравствено стање. Суштина је да су извјештаји и српских љекара, независних експерата, али и љекара притворске јединице усаглашени да је генерал неизљечив пацијент који је на крају живота.

Тиме су испуњени услови које је тражила предсјеник суда Грасијела Сантана да буде акутно и терминално болестан. Циљ захтјева одбране је да генерала пусте да умре у Србији.

„Надамо се позитивном исходу, поготово што сада су се и сви љекари сложили око тога и тај критеријум који је предсједница суда љетос задала он је сад испуњен, тако да мислим да би сада морали да га пусте“, рекао је Дарко Младић, син генерала Ратка Младића.

Адвокат Горан Петронијевић сматра да су сада испуњени сви услови за пријевремено пуштање из хуманитарних разлога.

„Нажалост те све информације дају став да је генерал Младић на крају живота и да је готово на самрти. То би требало да буде потпуно довољно за позитивну одлуку у правцу хуманитарне активности његовог измјештања из затворских услова у одговарајућу здравствену установу у Србији на, не лијечење, већ да се ублажи фаза његовог умирања“, казао је адвокат Горан Петронијевић.

О случају Ратка Младића говорило се и на сједници Савјета безбједности Уједињених нација. Руски амбасадор Василиј Небензја оцијенио је да је Младић „пред вратима смрти“ и позвао Механизам да му омогући пријевремено пуштање или пребацивање у Србију на издржавање остатка казне или ће у супротоном бити одговоран за наставак погоршавања његовог здравственог стања.

„Уопште не разумијемо зашто српски генерал не може да буде пријевремено ослобођен из хуманих разлога или зашто не може да буде барем пребачен у Србију на одслужење преосталог дијела казне. Позивамо Механизам да коначно донесе ту одлуку. То би помогло да му се ублаже велике патње кроз које пролази“, Василиј Небензија, руски амбасадор при УН.

Према наводима Дарка Младића, генералово здравствено стање је изузетно тешко и непромијењено лоше

„Јуче смо се чули врло кратко зато што он једноставно није могао да прича. Из тог разлога ми сада идемо сваке недјеље неко од нас код њега, прошле седмице сам водио сина, сад водим кћерку да му дамо мало снаге да издржи , а стање је у суштини непромијењено“, рекао је Дарко Младић, син генерала Ратка Младића.

Породица и правни тим очекују одлуку о захтјеву за пријевремено пуштање генерала, надају се да би могла услиједити у наредним данима, уз инсистирање да се, како наводе, у овом случају прије свега ради о хуманитарном питању.

Генерал Младић се од 2024. године налази у притворској болници у Хагу, гдје је под палијативном његом.

Механизам је више пута одбио захтјев да буде пуштен на привремену или пријевремену слободу на лијечење у Србију.

