Logo
Large banner

Цвијановић са Сиберелом: Поздрављамо присуство америчких компанија у Српској

Аутор:

АТВ
13.05.2026 19:36

Коментари:

1
Жељка Цвијановић
Фото: Instagram/zeljka.cvijanovic

Разговарала сам данас у Вашингтону са извршним директором за регионална и корпоративна питања компаније Бехтел Џастином Сиберелом, написала је Жељка Цвијановић, српски члан Предсједништва БиХ у објави на Инстаграму.

"На састанку је било ријечи о реализацији инфраструктурних пројеката у Републици Српској, за које су представници Бехтела већ изразили заинтересованост. Радујемо се наставку сарадње и поздрављамо појачано присуство америчких компанија у Републици Српској", навела је Цвијановићева.

Тродневну посјету Сједињеним Америчким Државама Цвијановић је започела састанком у Конгресу са чланом Представничког дома из Републиканске странке Ренди Фајном.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Жељка Цвијановић

Српски члан предсједништва БиХ

Вашингтон

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Цвијановићева у тродневној посјети Америци

Свијет

Цвијановић посјету САД започела састанком са чланом Представничког дома из Републиканске странке

3 ч

5
Жељка Цвијановић, српски члан Предсједништва БиХ

Република Српска

Цвијановић: Ако је ОХР гаранција постојања неке земље онда та земља има мале изгледе за будућност

1 д

0
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић гост емисије "У првом плану"

Република Српска

Цвијановић: Војска Републике Српске била кључни стуб одбране и опстанка српског народа

1 д

0
Жељка Цвијановић, српски члан Предсједништва БиХ

Република Српска

Цвијановић: Од Европљана желимо чути да се процес доношења одлука мора вратити у домаће институције

2 д

0

Више из рубрике

Почело суђење Мирославу Краљевићу

Република Српска

Почело суђење Краљевићу због Младића и Караџића

1 ч

0
Породица и одбрана се надају позитивној одлуци о пријевременом пуштању генерала Младића

Република Српска

Младићево стање изузетно тешко, чека се одлука о захтјеву за пријевремено пуштање

2 ч

0
У суботу у Српској истиче мјера поврата десет фенинга по купљеној литри горива

Република Српска

У суботу у Српској истиче мјера поврата десет фенинга по купљеној литри горива

3 ч

0
Коме се окренути и на чија врата покуцати?

Република Српска

Коме се окренути и на чија врата покуцати?

3 ч

5

  • Најновије

21

17

Цвијановић: Драгоцјена свака прилика да се у западном крилу Бијеле куће објасни ситуација у БиХ

21

11

Колач за који вам неће бити потребно брашно: Направите мак коцке за само 30 минута

21

08

Трамп повео пословне гиганте у Пекинг: Авион "тежак" више од 10.000 милијарди долара

21

07

Вања Маринковић: У октобру се враћам на терен, Партизан циља два трофеја до краја сезоне

21

03

ЕП у футсалу за средњошколце: Република Српска у полуфиналу

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner