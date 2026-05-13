Цвијановић са Сиберелом: Поздрављамо присуство америчких компанија у Српској

Разговарала сам данас у Вашингтону са извршним директором за регионална и корпоративна питања компаније Бехтел Џастином Сиберелом, написала је Жељка Цвијановић, српски члан Предсједништва БиХ у објави на Инстаграму.
"На састанку је било ријечи о реализацији инфраструктурних пројеката у Републици Српској, за које су представници Бехтела већ изразили заинтересованост. Радујемо се наставку сарадње и поздрављамо појачано присуство америчких компанија у Републици Српској", навела је Цвијановићева.
Тродневну посјету Сједињеним Америчким Државама Цвијановић је започела састанком у Конгресу са чланом Представничког дома из Републиканске странке Ренди Фајном.
