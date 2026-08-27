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Полиција ухватила младића са дјевојчицом (14) у ауту: Оптужени пуштен на слободу

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Аутор:

АТВ редакција
27.08.2026 07:29

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Полиција је служба јавне управе којој је поверено чување јавног реда и поретка. Полиција грађанима пружа заштиту њихових темељних уставних права и слобода и заштиту других уставом заштићених вриједности.
Фото: Pixabay/geralt

Голи мушкарац ухваћен је у аутомобилу са разголићеном 14-годишњом дjевојчицом у резервату природе на Лонг Ајленду током викенда, саопштила је полиција, а преноси Њу Јорк Пост.

Виктор Елизаде (19) ухапшен је након што је полицајац из Саутемптона, током патроле, наишао на овај призор у резервату природе Дејвид Сарноф у Риверсајду, на источном дијелу округа Сафолк, нешто послије 21 сат у суботу, наводи полиција.

Тинејџер је ухапшен и оптужен за угрожавање безбједности дјетета, а потом је пуштен уз налог да се касније појави пред судом, саопштиле су власти.

Полиција је за Њу Јорк Пост рекла да нису пронашли "никакве назнаке" да је Елизаде сексуално злостављао дјевојчицу нити да ју је раније злостављао, те да се истрага за сада сматра завршеном.

Елизаде је претходно ухапшен у јуну због сумње да је управљао возилом без важеће возачке дозволе, објавио је Риверхед Њус Ревјув.

(телеграф)

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Тагови :

ухапшен мушкарац

Дјевојчица

хапшење

Полиција

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