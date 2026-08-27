Полиција ухватила младића са дјевојчицом (14) у ауту: Оптужени пуштен на слободу

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Голи мушкарац ухваћен је у аутомобилу са разголићеном 14-годишњом дjевојчицом у резервату природе на Лонг Ајленду током викенда, саопштила је полиција, а преноси Њу Јорк Пост.
Виктор Елизаде (19) ухапшен је након што је полицајац из Саутемптона, током патроле, наишао на овај призор у резервату природе Дејвид Сарноф у Риверсајду, на источном дијелу округа Сафолк, нешто послије 21 сат у суботу, наводи полиција.
Тинејџер је ухапшен и оптужен за угрожавање безбједности дјетета, а потом је пуштен уз налог да се касније појави пред судом, саопштиле су власти.
Naked man nabbed with undressed 14-year-old girl at Long Island nature preserve: cops https://t.co/alhfVwlbo1 pic.twitter.com/5uA8euveaI— New York Post (@nypost) August 24, 2026
Полиција је за Њу Јорк Пост рекла да нису пронашли "никакве назнаке" да је Елизаде сексуално злостављао дјевојчицу нити да ју је раније злостављао, те да се истрага за сада сматра завршеном.
Елизаде је претходно ухапшен у јуну због сумње да је управљао возилом без важеће возачке дозволе, објавио је Риверхед Њус Ревјув.
(телеграф)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
19 ч0
Србија
22 ч0
Градови и општине
22 ч13
Свијет
1 д0
Најновије
Најчитаније
13
35
13
30
13
14
13
14
13
12
Тренутно на програму