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Захарова: "Коалиција вољних" корак ближе директном уласку НАТО-а у украјински сукоб

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27.08.2026 12:48

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Захарова: "Коалиција вољних" корак ближе директном уласку НАТО-а у украјински сукоб

Портпаролка руског Министарства спољних послова Марија Захарова изјавила је да би одговор Русије на украјинске ударе британским оружјем могли да буду британски војни објекти и техника у Украјини, али и они ван њених граница.

Она је навела да је „Коалиција вољних“ најавом формирања мултинационалних снага за распоређивање у Украјини направила још један корак ка већем учешћу европских земаља НАТО-а у сукобу.

„У суштини, направљен је још један корак ка све већој умијешаности европских земаља НАТО-а у сукоб који они наводно желе да ријеше“, рекла је Захарова.

Према њеним ријечима, Француска, Њемачка и Велика Британија имају „деструктивну улогу“ у подстицању украјинске кризе.

Захарова је оптужила Лондон и Париз да предајом технолошких података и функција за склапање ракета Украјини покушавају да избјегну одговорност за нападе дубоко на територији Русије.

„Неће успјети. Ви у Паризу, Лондону, Берлину и другим престоницама сносите директну одговорност за учешће у терористичким нападима“, рекла је она и упозорила да би посљедице такве политике могле да буду „потпуно непредвидиве“.

Захарова је додала да Москва биљежи информације о предаји технолошких података Украјини од стране Велике Британије, неопходних за потенцијалну производњу крстарећих ракета „Сторм Шедоу“ у украјинским фабрикама.

Према њеним ријечима, сличан корак најавио је и француски предсједник Емануел Макрон.

Она је навела и да је француски лист „Фигаро“, позивајући се на извор у компанији „Сафран“, објавио да та компанија више од годину дана опрема украјинско-британску крстарећу ракету „Фламинго“ системима за навођење и испоручује навигациону опрему за нападе на Русију.

Захарова је оцијенила да испорука ракета „Сторм Шедоу“ потврђује непосредно учешће Лондона у сукобу и позвала је британско руководство да одустане од „непријатељске, агресивне политике“, упозоривши да она може да доведе до преласка сукоба на „фундаментално нови ниво“.

„Више пута смо упозоравали да би одговор на украјинске ударе уз примјену британског оружја на територији Русије могли да буду било који британски војни објекти и техника у Украјини и ван њених граница“, рекла је Захарова на конференцији за медије, пренио је „Спутњик“.

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Тагови :

Коалиција вољних

Марија Захарова

Русија

Украјина

Москва

Велика Британија

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