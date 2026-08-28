"Tropic Малопродаја" и ове године уз родитеље и првачиће: Заједно за велике почетке

Извор:
ПР
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Први дан школе један је од оних тренутака који се памте цијели живот, и за дјецу и за родитеље. Управо зато Tropic Малопродаја, у оквиру које послују трговачки ланци Tropic, мојМаркет и Црвена јабука маркет, другу годину заредом, свим запосленим родитељима чија дјеца крећу у први разред основне школе омогућава слободан дан 1. септембра, како би тај важан дан провели уз своје првачиће.
Погодност се односи на све запослене родитеље првачића, а уколико су оба родитеља запослена у компанији, обоје имају право на слободан дан. На тај начин, компанија жели да родитељима пружи конкретну подршку у једном од најважнијих породичних тренутака и омогући им да први школски дан проведу без журбе, узбуђења између обавеза и потребе да бирају између посла и породице.
Ове године своје прве школске кораке прави 130 првачића чији родитељи раде у Tropic Малопродаји. За сваког од њих компанија је припремила комплетан пакет школске опреме, који укључује школску торбу и прибор, као и слатки пакет Волим производа.
Активност је дио дугорочне емплоyер брандинг приче „ЗаЈедно радимо”, кроз коју Tropic Малопродаја повезује иницијативе усмјерене на запослене, њихове породице и стварање радног окружења у којем се подршка показује конкретним дјелима.
„Први дан школе велики је дан за свако дијете, али и за родитеље. Жељели смо да својим колегама омогућимо да тог дана буду уз своју дјецу, мирно и потпуно посвећено, јер су то тренуци који се не понављају. Ова активност за нас није само бенефит, већ конкретан начин да покажемо да разумијемо колико је важно да запослени имају подршку и у приватном животу,“ изјавила је Александра Марковић, ПР Tropic Малопродаје.
Из компаније истичу да се брига о запосленима не огледа само кроз свакодневне услове рада, већ и кроз препознавање важних животних тренутака. Слободан дан за родитеље првачића и поклон пакети за најмлађе школарце дио су приступа којим Tropic Малопродаја жели да гради радно окружење у којем запослени осјећају подршку, разумијевање и припадност.
Кроз „ЗаЈедно радимо”, Tropic Малопродаја наставља да развија активности усмјерене на запослене, њихове породице и вриједности на којима гради своју компанијску културу.
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