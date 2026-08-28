Себији Изетбеговић враћене поништене титуле

Аутор:АТВ редакција
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Општински суд у Сарајеву донио је првостепену одлуку којом је поништавање магистарског рада Себије Изетбеговић проглашено незаконитим.
Након што је Универзитет у Сарајеву поништио звање магистра Изетбеговић је одузете звања редовне професорице на Медицинском факултету УНСА-е, што је био разлог да буде и разријешена са чела КЦУС-а.
Суд је констатовао да је одлука Сената и ректора УНСА донесена након "дуже медијске кампање инициране изван академске заједнице".
Изетбеговић је тужбу поднијела у марту 2023. године. Тражила је поништавање одлуке Сената и рјешење ректора УНСА. Тим одлукама поништен је њен упис у матичну књигу магистраната из 1998. године. УНСА је тврдила да она није испунила испитне обавезе на постдипломском студију Медицинског факултета.
Предмет је враћен Општинском суду у Сарајеву, а Суду је наложено да по хитном поступку донесе мериторну одлуку.
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