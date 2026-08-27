ЦИК БиХ изрекао казне за странке и појединце

Аутор:АТВ редакција
Коментари:1
Централна изборна комисија /ЦИК/ БиХ казнила је данас неколико политичких странака због преурањене кампање и других кршења одредаба Изборног закона.
Коалиција Драшко Станивуковић – Покрет "Сигурна Српска" кажњена је са 7.500 КМ због преурањене кампање, јер је кандидат ове странке Бранислав Бореновић на друштвеним мрежама промовисао политички субјект којем припада.
Осим странке, кажњен је и Бореновић са 3.000 КМ због преурањене кампање.
СНСД је кажњен са укупно 12.500 КМ због преурањене изборне кампање, као и због, како је наведено, изношења лажних информација.
Ова странка кажњена је са 7.500 КМ јер су кандидати СНСД-а Срђан Амиџић и Горан Маричић објавом на друштвеним мрежама инфраструктурне радове у Бањалуци приказивали као успјех СНСД-а, чиме су водили преурањену кампању.
ЦИК је Амиџића и Маричића казнио и са по 3.000 КМ за исти прекршај.
Објаву предсједника СНСД-а Милорада Додика на друштвеној мрежи "Икс" да је увођење нових технологија подложно манипулацијама и прекрајању воље бирача, ЦИК је сматрао изношењем лажних информација, због чега је СНСД кажњен са 5.000 КМ.
ЦИК је донио одлуку о покретању поступка утврђивања одговорности функционера СНСД-а Сташе Кошарца и Николе Шпирића који су, такође, коментарисали увођење нових изборних технологија.
У поступку ће се прибавити изјашњења странке и именованих, након чега ће бити донесене одлуке.
За преурањену кампању данас је са 3.000 КМ кажњена и коалиција НЕС БиХ, ПДА, Напријед! - За европску БиХ заједно, јер је кандидат овог политичког субјекта Шемсудин Мехмедовић у Сарајеву истакао лого своје партије на конференцији за новинаре, чиме је вршио преурањену кампању.
Осим политичког субјекта, са 3.000 КМ кажњен је и Мехмедовић.
ДНС је са 3.000 КМ, такође, кажњен за преурањену кампању, јер је Општински одбор ове странке Соколац објавом на друштвеним мрежама прекршио одредбе Изборног закона.
Народна партија Српске - Дарко Бањац кажњена је са 6.000 КМ за преурањену кампању и злоупотребу ресурса, јер је Бањац објавама на друштвеним мрежама прекршио ове двије одредбе Изборног закона.
За иста два прекршаја са по 4.000 КМ кажњени странка Босанскохерцеговачка иницијатива - Касумовић Фуад, као и њен кандидат Касумовић.
Због плаћене кампање са по 3.000 КМ кажњене су странка Живот и воља народа Српске - др Владо Ђајић, као и кандидати ових странака Богдан Јовановић и Ђајић.
Странка је кажњена јер је њен кандидат за предсједника Републике Српске Богдан Јовановић на друштвеним мрежама водио плаћену изборну кампању, чиме је вршио преурањену кампању, док је Ђајић кажњен због покровитељства концерта у Модричи са којег су слате политичке поруке.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
БиХ
2 ч1
БиХ
2 ч0
БиХ
16 ч12
БиХ
1 д3
Најновије
Најчитаније
13
30
13
14
13
14
13
12
13
03
Тренутно на програму