Иран извадио "кеца из рукава": Користе ново смртоносно оружје?

Аутор:АТВ редакција
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Иранске снаге нанијеле су озбиљну штету америчким базама на Блиском истоку и велики број их је оперативно онеспособљен, изјавио је ирански бригадни генерал Мохамад Акраминија и додао да Иран сада користи беспилотне системе напредније од модела "араш-2".
Он је рекао да Сједињене Америчке Државе задржавају способност да обнове своје снаге захваљујући присуству у Западној Азији, јужној Европи и на Медитерану, али је нагласио да је Иран спреман да настави операције уколико се рат продужи, преноси агенција Мехр.
"Наставићемо са операцијама све док Американци не схвате да не могу примјеном агресије да наметну своју вољу иранском народу", рекао је генерал Акраминија.
Потврдио је да Иран сада користи беспилотне системе напредније од модела "араш-2", који се одликују већом разорном моћи, прецизношћу и дометом, мада је одбио да изнесе техничке спецификације.
Додао је да су током примирја многи дијелови опреме који су били мета америчких напада враћени у оперативну употребу, а нова опрема је учинила ирански ваздушни простор "мање безбједним за непријатеља" него раније, преноси Танјуг.
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