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Руси наставили ударе: На мети војно-индустријски комплекс у Кијеву

Аутор:

АТВ редакција
26.07.2026 10:13

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Руси наставили ударе: На мети војно-индустријски комплекс у Кијеву

Војска Русије ноћас је извела удар високо прецизним оружјем копненог и ваздушног базирања на предузећа украјинског војно-индустријског комплекса у Кијеву која се баве производњом, монтажом и складиштењем беспилотних летјелица различите намјене и њихових компоненти, саопштило је Министарство одбране Руске Федерације.

Поред тога, погођена је локација за склапање и складиштење беспилотних летјелица у југозападном дијелу Кијева.

На том мјесту се уз ангажовање стручњака украјинско-америчке компаније "Терминал", мјесечно производило до 1.000 беспилотних летјелица различитих типова, од ударних до извиђачких.

На мети руских ракета и дронова нашли су се инфраструктурни објекти у луци Черноморск у Одеској области, који се користе за испоруку и складиштење војног терета, горива и мазива.

Русија већ неколико седмица изводи ударе на црноморске луке Украјине, како би уништила залихе горива и ратних материјала допремљених морским путем. Кампања је покренута након серије украјинских напада дроновима на Крим, руске бродове у Црном и Азовском мору, као и рафинерије и стоваришта нафте.

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Тагови :

Русија

Руска војна операција 2026

Украјина

Кијев

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