Руси наставили ударе: На мети војно-индустријски комплекс у Кијеву

Аутор:АТВ редакција
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Војска Русије ноћас је извела удар високо прецизним оружјем копненог и ваздушног базирања на предузећа украјинског војно-индустријског комплекса у Кијеву која се баве производњом, монтажом и складиштењем беспилотних летјелица различите намјене и њихових компоненти, саопштило је Министарство одбране Руске Федерације.
Поред тога, погођена је локација за склапање и складиштење беспилотних летјелица у југозападном дијелу Кијева.
На том мјесту се уз ангажовање стручњака украјинско-америчке компаније "Терминал", мјесечно производило до 1.000 беспилотних летјелица различитих типова, од ударних до извиђачких.
На мети руских ракета и дронова нашли су се инфраструктурни објекти у луци Черноморск у Одеској области, који се користе за испоруку и складиштење војног терета, горива и мазива.
Русија већ неколико седмица изводи ударе на црноморске луке Украјине, како би уништила залихе горива и ратних материјала допремљених морским путем. Кампања је покренута након серије украјинских напада дроновима на Крим, руске бродове у Црном и Азовском мору, као и рафинерије и стоваришта нафте.
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