Дан општине Челинац: Денис Бојић и "Путеви Српске" добитници највишег општинског признања

Аутор:АТВ редакција
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Директору Меморијалног центра Републике Српске Денису Бојићу вечерас је уручена Плакета општине Челинац за изузетан допринос очувању културе сјећања, развоју документарног стваралаштва и достојном представљању и промоцији ове локалне заједнице.
На свечаној сједници Скупштине општине, поводом Дана и крсне славе општине - Сабора Светог архангела Гаврила, плакете као највеће општинско признање уручене су и предузећу "Путеви Републике Српске" и манастиру Ступље.
Свечаној сједници присуствовали су премијер Републике Српске Саво Минић, предсједник Народне скупштине Ненад Стевандић, те представници политичког и јавног живота Српске.
Бојић је захвалио на додјељеном признању, истичући да је то обавеза како за њега лично, тако и за Меморијални центар.
"Желим да се захвалим и Велинку Трбићу на могућности да реализујемо његову причу. Ријеч је о најтежем војном инвалиду Републике Српске. Челинац може бити поносан што је једна таква људска величина из овог мјеста", рекао је Бојић новинарима.
Он је захвалио и породицама свих погинулих и несталих бораца и цивила са подручја Челинца који су подијелили своје приче и трајно их похранили у базу података Меморијалног центра Републике Српске.
"То је само почетак огромног посла који нас очекује. Челинац је показао одговорност и спремност да учествује у важном пројекту, а на нама је као институцији од националног значаја да наставимо у правцу повјерења које нам је пружено", рекао је Бојић.
Вршилац дужности директора "Путева Републике Српске" Мирослав Јанковић захвалио је начелнику општине и одборницима што су препознали да ово предузеће активно инвестира не само у путну инфраструктуру у овој локалној заједници, већ широм Српске.
"Ово признање нам значи, али нас и обавезује да наставимо да радимо што јаче и боље заједно са Владом", рекао је Јанковић.
Он је истакао да ће у путну инфраструктуру у наредне четири године бити инвестирано 500 милиона КМ.
"На тој мапи се налази и Челинац са рехабилитацијом магистралног пута Бањалука - Челинац - Котор Варош, али и са капиталним пројектом изградње заобилазнице", рекао је Јанковић.
Захвалнице општине Челинац додијељене су, између осталих, Клубу аикидо самоодбране "Вукови" Бранешци, помоћнику министра здравља и социјалне заштите Републике Српске Милану Латиновићу, као и Средњошколском центру "Челинац".
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