"Стратешки циљ - постати развијена општина"

Аутор:АТВ редакција
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Начелник општине Челинац Владо Глигорић изјавио је вечерас да је циљ ове локалне заједнице добијање статуса развијене општине, што је дефинисано стратегијом развоја до 2032. године.
Он је истакао да Челинац има континуиран развој, те подсјетио да је ова општина из реда неразвијених прешла у ред средње развијених.
"То показују бројне активности на терену, улагање у инфраструктуру и све сфере живота", рекао је Глигорић новинарима уочи свечане сједнице локалног парламента поводом Дана и крсне славе.
Он је посебно захвалио институцијама Републике Српске које препознају иницијативе и пројекте ове општине и дају им подршку.
"Заиста има много пројеката које реализујемо са Владом Српске трудећи се да побољшамо квалитет живота свих наших грађана", рекао је Глигорић.
Он је поручио да ће Челинац настојати да оправда повјерење републичких институција.
Глигорић је захвалио предсједницима Владе Сави Минићу и Народне скупштине Српске Ненаду Стевандићу, као и министрима и посланицима на присуству вечерашњој сједници Скупштине општине, а суграђанима честитао крсну славу, преноси Срна.
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