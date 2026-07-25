Кашиковић за АТВ: Пожар сузбијен, нема мјеста паници

Аутор:АТВ редакција
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Пожар који је избио у требињском насељу Засад је локализован и успјели смо га сузбити, рекао је за АТВ Дејан Кашиковић, командир ТВЈ Требиње.
"Пожар је избио око 18 часова. Брзом интервенцијом ватрогасаца успјели смо да сузбијемо пожар. Стање је уредно, нема мјеста паници ни забринутости", рекао је Кашиковић.
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