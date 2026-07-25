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Кашиковић за АТВ: Пожар сузбијен, нема мјеста паници

Аутор:

АТВ редакција
25.07.2026 18:42

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Кашиковић за АТВ: Пожар сузбијен, нема мјеста паници
Фото: ATV

Пожар који је избио у требињском насељу Засад је локализован и успјели смо га сузбити, рекао је за АТВ Дејан Кашиковић, командир ТВЈ Требиње.

"Пожар је избио око 18 часова. Брзом интервенцијом ватрогасаца успјели смо да сузбијемо пожар. Стање је уредно, нема мјеста паници ни забринутости", рекао је Кашиковић.

Пожар Требиње Засад

Градови и општине

Избио пожар у требињском насељу Засад, ватра се приближила кућама

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Тагови :

пожар

Требиње

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