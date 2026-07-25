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Империја се урушава одласком Роналда?

25.07.2026 19:56

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Империја се урушава одласком Роналда?
Фото: Tanjug/AP/Gareth Patterson

Кристијано Роналдо је након елиминације Португала од Шпаније потврдио да се неће појавити на још једном Свјетском првенству. Није објавио потпуно повлачење из међународног фудбала, остављајући отвореном могућност даљњих наступа под водством новог селектора Жоржа Жесуса.

Спортска транзиција ће бити тешка. Роналдо је најбољи стријелац у историји репрезентације и први играч који је постигао гол на шест свјетских првенстава.

Представљао је Португал више од двије деценије. Ипак, његов коначни одлазак такође пријети пажњи, приходима од спонзорстава и глобалном досегу који су га пратили свугд‌је.

Кристијано Роналдо
Кристијано Роналдо

"Можда је мало преоштро рећи, али из перспективе бренда, Роналдо је неупоредиво већи од цијеле португалске репрезентације и безброј других заједно", рекао је маркетиншки стручњак Данијел Са за новинску агенцију Луса.

Роналдова вриједност за Португалски фудбалски савез иде далеко изван самих наступа на утакмицама.

Његов огроман међународни профил помогао је Португалу да привуче спонзоре, осигура комерцијалне уговоре и генерира интерес на тржиштима далеко од европског фудбала, пише МАРЦА.

Кристијано Роналдо
Кристијано Роналдо

Милиони навијача који прате сваки Роналдов потез постали су и публика за национални тим. Са вјерује да ће прави обим те зависности постати очигледан тек након што нападач Ал-Насра оде.

- Не правим спортску анализу, већ анализу бренда. Биће трагедија када он оде, јер људи још увијек не схватају медијску пажњу која ће бити изгубљена. Он је тај који их тјера да потпишу бројне уговоре и зарађују много новца - рекао је Са.

Изазов португалског савеза је стога продати нови колективни идентитет, умјесто да тражи једног играча који ће постати сљедећи Роналдо.

(Аваз)

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Тагови :

Кристијано Роналдо

Португал

маркетинг

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