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ЈЕЗИВ СНИМАК Ово је за затвор: Фудбалерка два пута шутнула противницу у главу на земљи

Аутор:

АТВ редакција
25.07.2026 16:38

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ЈЕЗИВ СНИМАК Ово је за затвор: Фудбалерка два пута шутнула противницу у главу на земљи
Фото: Instagram / sonnoticiasrd

Премијера општинског првенства у женском футсалу у Еузебију, у бразилској савезној држави Сеара, остала је у сјенци инцидента и велике гужве на терену.

Током утакмице између екипа "RDJ Sport" и "As Resenhas", према наводима и снимцима који круже друштвеним мрежама, једна играчица је направила оштар прекршај након којег је противница пала на паркет.

Након тога је наводно дошло до ударања ногом у пределу главе.

Овај инцидент изазвао је бурне реакције међу играчицама и навијачима, а ситуација је убрзо прерасла у општи сукоб између чланова двије екипе. Судија је био приморан да привремено прекине утакмицу због насталог хаоса.

Утакмица је ипак завршена, а побједу је однела екипа РДЈ Спорт резултатом 1:0.

Организатори такмичења, као ни Секретаријат за спорт Еузебија, за сада се нису огласили поводом могућих казни или дисциплинских мјера након инцидента, ипак многи љубитељи спорта захтијевају најоштрије санкције против ове фудбалерке.

Штавише, тражи се и казна која превазилази оквире спорта, ондосно да иста играчица и кривично одговара због покушаја наношења тешких тјелесних повреда.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Бразил

футсал

Туча

утакмица

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