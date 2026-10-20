Пјевачица се присјетила најболнијег тренутка: ''Пјевамо, а очеви нам леже у капелама''

Аутор:АТВ редакција
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Естрадни живот често дјелује као бајка пуна сјаја, али иза рефлектора и веселих пјесама неријетко се крију најдубље људске трагедије.
Фолк пјевачица Вера Матовић присјетила се једног од најтежих и најболнијих тренутака у својој каријери, који је проживјела заједно са колегом Ером Ојданићем.
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Обоје су се нашли у незамисливој ситуацији када су морали да испуне професионалне обавезе и увесељавају госте на једном слављу, иако су у том тренутку жалили за најмилијима и пролазили кроз најгору животну агонију.
Вера Матовић је открила да јој је мајка преминула у четвртак, а да је већ у понедјељак морала да оде и пјева на заказаном наступу, док је тијело њене мајке било у капели гдје се чекала сахраном. Поред тога, у том периоду су и Вери и Ери очеви лежали у капелама, а њих двоје је чекао заједнички наступ на весељу гдје је домаћин испраћао сина у армију.
"Заједно нас двоје идемо да пјевамо испраћај човјеку, а очеви нам леже у капелама", присјетила се Вера овог потресног момента, преноси Блиц.
Долазак на весеље у црнини представљао је велику непријатност, јер нису жељели да увреде домаћина нити да покваре славље поводом одласка у војску. Вера је у том тренутку упитала Еру како уопште могу у црнини да уђу на народно весеље.
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Тада се Ојданић сјетио брзе идеје – у колима је имао тексас јакне. Преко одјеће у којој су жалили навукли су тексас јакне, сакрили црнину, обрисали сузе и са осмијехом ушли у двориште. Показавши сурови професионализам у најтежим тренуцима, одрадили су наступ и доказали да за естрадне умјетнике шоу увијек мора да се настави.
(Курир)
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