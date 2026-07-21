Званично почела изградња кружне раскрснице у Лончарима

Аутор:АТВ редакција
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Вршилац дужности директора "Путева Републике Српске" Мирослав Јанковић озваничио је почетак изградње кружне раскрснице у Лончарима, у општини Доњи Жабар.
Свечаном почетку радова присуствовали су министар саобраћаја и веза Републике Српске Зоран Стевановић и начелник општине Доњи Жабар Перо Павловић.
Раскрсница у Лончарима је кључно саобраћајно чвориште у региону. Налази се на тромеђи између општина Доњи Жабар, Пелагићево и Брчко дистрикта, а у непосредној је близини града Орашја. Укрштање магистралних праваца Бањалука Бијељина (Магистрални пут М14.1) и Орашје Тузла (М1.8) чини ову локацију једном од најфреквентнијих у Републици Српској. Због тога се у овом пограничном појасу свакодневно одвија интензиван транзитни, али и значајан локални саобраћај.
С обзиром на то да правник Обудовац-Брчко представља везу западног и источног дијела Републике Српске (тзв. коридор) који самим тим представља један од најзначајнијих путних праваца за Републику Српску, а правник Пелагићево Орашје представља везу Федерације БиХ и Републике Хрватске, те се као такав такође може сматрати као један од важнијих путних праваца као за Републику Српску, тако и за Федерацију БиХ.
Поред магистралног саобраћаја, већ посматрано, раскрсница је на рубу урбаног дијела општина Доњи Жабар, Пелагићево, Орашје и Брчко и представља раскрсницу којом се одвија значајан локални саобраћај, те на тај начин долази до мијешења различитих видова саобраћаја, како по облику тако и по карактеру.
Постојећа раскрсница је класична површинска четворокрака раскрсница, са додатним тракама за ливе и десне скретаче. Ни на једном краку не постоји острво за каналисање саобраћаја и саобраћајне траке су забележене хоризонталном саобраћајном сигнализацијом на коловозу
Ако се има у виду да је у коридору магистралног и регионалног пута ивична изградња значајна, карактер објеката који својом наменом узрокују велики број саобраћаја на кратким деоницама (локални саобраћај), велики број пољопривредних имања у непосредној близини итд. очигледно је да у вршним сатима долази до саобраћајног загушења као и до честих саобраћајних незгода.
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