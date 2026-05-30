Фонсека након побједе против Ђоковића: Уништавао ме је, нисам вјеровао да имам шансе!

АТВ
30.05.2026 08:20

Фото: Tanjug/AP/

Жоао Фонсека приредио је једну од највећих сензација турнира пошто је послије спектакуларног преокрета елиминисао Новака Ђоковића.

Млади Бразилац губио је са 0:2 у сетовима, био на ивици пораза, али је успио да пронађе пут до невјероватног преокрета и пласмана у наредну рунду. Послије меча, видно расположен, Фонсека је на конференцији за медије говорио о дуелу са српским асом, кључним моментима меча и емоцијама након највеће победе у досадашњој каријери.

Сијао је Жоао Фонсека, не штедећи комплименте на рачун највећег свих времена!

"Невјероватан меч и изванредно искуство за мене што сам делио терен са Новаком. Пожелио ми је срећу, рекао ми је нешто на португалском, честитао ми је", открио је.

Губио си са два сета. Шта си себи говорио тада?

"Заправо, ни сам нисам вјеровао да имам шансе да преокренем меч. Било је тешко, вруће, уништавао ме је, ударао је снажно. Ако бих бирао да му шаљем више лопти, враћао је дроп-шотове. Али остао сам сталожен, ишао сам од сета до сета, понављао себи да морам да останем у мечу. Видио сам да је уморнији и то ми је дало наду. Када сам освојио четврти сет, био сам уморан. У петом нисам ни мислио на то и трудио сам се само да играм", додао је Фонсека.

У ситуацији када у жребу нема ни Синера ни Ђоковића, колико далеко Фонсека мисли да може да догура?

"Ово је моја прва четврта рунда на Гренд слему и мислим само о сљедећем мечу. Други момци још играју, а ја сада само желим да уживам у побједи. Ни десет минута послије меча нисам био свјестан тога шта сам урадио, колико је тешко било то што сам урадио. Наравно, без Јаника и Новака, ово је велика шанса за момке који су дуже на Туру, као што су Руд, Зверев... Играм први пут осмину финала и само желим да уживам", искрен је био Бразилац.

Увијек си имао много оружја, али их ниси комбиновао толико као данас. Како си их у овом мечу тако добро распоредио?

"Ђоковић зна како да контролише ритам, да пласира лоптицу тамо гдје жели; некад је ниска и дубока и тада ноге морају много да раде. Такође, никад не одустаје и, иако има 39 или 40 година, осјећај је као да има 20. Невјероватно је. У прва два сета покушавао сам да урадим нешто, али није ишло добро. Пропуштао сам неке шансе, а од трећег сета сам боље ритернирао, играо агресивније и боље градио поене. На почетку је било много дроп-шотова и било ми је тешко. Кључ је био у томе што сам почео боље да играм на ритерну. Тешко ми је било да сачувам свој сервис, јер је он одличан на ритерну, али сам осетио да је уморан и због тога сам се трудио да у том сегменту направим разлику", истакао је Жоао.

Како ћеш прославити ову побједу?

"Прославити? Спаваћу. Навијачи су били сјајни, атмосфера је била одлична, уживао сам. Навијачи су сјајно прослављали сваки велики поен који смо освајали. Њихова подршка дала ми је снагу да верујем и да се борим. У петом сету то је било кључно, јер је било тешко и њему и мени", захвалио се Фонсека публици на изузетном амбијенту на Шатријеу.

(Курир)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

