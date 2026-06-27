"Ђаво" протутњао сјевером Србије

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Први дан најављеног топлотног таласа, који ће према прогнозама метеоролога потрајати све до почетка прве декаде јула, донио је прве екстремне временске феномене. У насељу Жива, на територији општине Бач, забиљежен је несвакидашњи природни феномен познат као "прашински ђаво".
Мјештани овог насеља остали су затечени када се усред ведрог и врелог дана формирао мини-вртлог који је подигао велику количину прашине и земље у ваздух. Снимак овог феномена брзо се проширио друштвеним мрежама, изазвавши велику пажњу јавности.
Метеоролози објашњавају да су овакве појаве типичне за периоде наглог и екстремног скока температуре, каквом свједочимо ових дана. Грађанима се савјетује опрез, не само због високих температура које ће обиљежити крај јуна и почетак јула, већ и због пратећих атмосферских нестабилности.
Прашински ђаво је мањи, релативно безопасан ротирајући вертикални вртлог ваздуха који се формира за вријеме сунчаних и врелих дана, најчешће изнад сувог и голог тла. За разлику од торнада, он настаје при потпуно ведром небу, када се површина земље интензивно загрије и брзо загрије слој ваздуха непосредно изнад ње. Тај топли ваздух почиње нагло да се подиже кроз хладнији горњи слој, стварајући ротацију која са собом повлачи прашину, пијесак и лакше предмете са тла, чинећи вртлог видљивим.
(Телеграф)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
31 мин0
Регион
35 мин0
Република Српска
39 мин0
Фудбал
45 мин0
Србија
17 ч0
Србија
20 ч0
Србија
23 ч0
Србија
23 ч0
Најновије
Тренутно на програму