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"Ђаво" протутњао сјевером Србије

Аутор:

АТВ редакција
27.06.2026 11:39

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"Ђаво" протутњао сјевером Србије

Први дан најављеног топлотног таласа, који ће према прогнозама метеоролога потрајати све до почетка прве декаде јула, донио је прве екстремне временске феномене. У насељу Жива, на територији општине Бач, забиљежен је несвакидашњи природни феномен познат као "прашински ђаво".

Мјештани овог насеља остали су затечени када се усред ведрог и врелог дана формирао мини-вртлог који је подигао велику количину прашине и земље у ваздух. Снимак овог феномена брзо се проширио друштвеним мрежама, изазвавши велику пажњу јавности.

Метеоролози објашњавају да су овакве појаве типичне за периоде наглог и екстремног скока температуре, каквом свједочимо ових дана. Грађанима се савјетује опрез, не само због високих температура које ће обиљежити крај јуна и почетак јула, већ и због пратећих атмосферских нестабилности.

Прашински ђаво је мањи, релативно безопасан ротирајући вертикални вртлог ваздуха који се формира за вријеме сунчаних и врелих дана, најчешће изнад сувог и голог тла. За разлику од торнада, он настаје при потпуно ведром небу, када се површина земље интензивно загрије и брзо загрије слој ваздуха непосредно изнад ње. Тај топли ваздух почиње нагло да се подиже кроз хладнији горњи слој, стварајући ротацију која са собом повлачи прашину, пијесак и лакше предмете са тла, чинећи вртлог видљивим.

(Телеграф)

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Тагови :

торнадо

Србија

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