Преминуо новинар Марко Пантић

Аутор:АТВ редакција
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Новинар Марко Пантић, умро је синоћ у Београду.
Наиме, Марко Пантић је рођен 1990. године. Свој професионални пут и каријеру градио је годинама радећи у бројним домаћим медијима.
Преминуо је у 36. години, синоћ у Београду, пише Блиц.
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