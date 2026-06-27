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Преминуо новинар Марко Пантић

Аутор:

АТВ редакција
27.06.2026 11:50

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Преминуо новинар Марко Пантић
Фото: YouTube/printscreen

Новинар Марко Пантић, умро је синоћ у Београду.

Наиме, Марко Пантић је рођен 1990. године. Свој професионални пут и каријеру градио је годинама радећи у бројним домаћим медијима.

Преминуо је у 36. години, синоћ у Београду, пише Блиц.

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Тагови :

преминуо новинар

Марко Пантић

Србија

Водитељ

Београд

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