Минић дочекао Мацута у Требињу: Премијери о кључним инфраструктурним пројектима

У Требињу је почео састанак премијера Републике Српске и Србије Саве Минића и Ђуре Мацута, на којем ће се разговарати о јачању специјалних паралелних веза и реализацији заједничких стратешких пројеката.
Предсједника Владе Србије Ђуру Мацута претходно је, уз највише почасти, дочекао премијер Српске Саво Минић.
Састанку који се одржава у згради „Електропривреде Републике Српске“ присуствују високе делегације обје владе. Са стране Републике Српске, ту су министар за просторно уређење, грађевинарство и екологију Бојан Випотник, министар правде Горан Селак, као и министар саобраћаја и веза Зоран Стевановић.
Делегацију Србије, уз премијера Мацута, чине државни секретар у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Ранко Шекуларац, амбасадор Србије у БиХ Иван Тодоров, те директор „Аеродрома Србије“ Михајло Здравковић, што недвосмислено упућује на то да су главне теме разговора инфраструктурно повезивање и пројекат Аеродрома Требиње.
Након званичног састанка у ЕРС-у, делегације Српске и Србије разговараће са руководством Болнице „Свети архиђакон Стефан 9. јануар“, након чега ће обићи савремени објекат ове здравствене установе.
Такође, високи званичници ће током дана присуствовати свечаном отварању Међународног симпозијума „Ендокринологија и дијабетологија у пракси“, који се одржава у граду под Леотаром.
