Logo
Large banner

Минић дочекао Мацута у Требињу: Премијери о кључним инфраструктурним пројектима

Аутор:

АТВ
23.05.2026 11:41

Коментари:

0
Састанак премијера Републике Српске и Србије Саве Минића и Ђуре Мацута у Требињу.
Фото: АТВ

У Требињу је почео састанак премијера Републике Српске и Србије Саве Минића и Ђуре Мацута, на којем ће се разговарати о јачању специјалних паралелних веза и реализацији заједничких стратешких пројеката.

Предсједника Владе Србије Ђуру Мацута претходно је, уз највише почасти, дочекао премијер Српске Саво Минић.

Састанку који се одржава у згради „Електропривреде Републике Српске“ присуствују високе делегације обје владе. Са стране Републике Српске, ту су министар за просторно уређење, грађевинарство и екологију Бојан Випотник, министар правде Горан Селак, као и министар саобраћаја и веза Зоран Стевановић.

Делегацију Србије, уз премијера Мацута, чине државни секретар у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Ранко Шекуларац, амбасадор Србије у БиХ Иван Тодоров, те директор „Аеродрома Србије“ Михајло Здравковић, што недвосмислено упућује на то да су главне теме разговора инфраструктурно повезивање и пројекат Аеродрома Требиње.

Након званичног састанка у ЕРС-у, делегације Српске и Србије разговараће са руководством Болнице „Свети архиђакон Стефан 9. јануар“, након чега ће обићи савремени објекат ове здравствене установе.

Такође, високи званичници ће током дана присуствовати свечаном отварању Међународног симпозијума „Ендокринологија и дијабетологија у пракси“, који се одржава у граду под Леотаром.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Ђуро Мацут

Саво Минић

Састанак

премијер Републике Српске

Требиње

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

српски члан Предсједништва БиХ

Градови и општине

Цвијановић о фестивалу и Дервенти: Српска је послала поруку заједништва и талента

1 ч

0
Драган Вукелић са Змијања чува овце.

Друштво

Од оваца и магарица школује дјецу: Драган са Змијања чува огњиште предака

47 мин

0
Сцена на мјесту спасавања у руднику угља Лиушенју у граду Чангжи, кинеска провинција Шанси, у суботу, 23. маја 2026.

Свијет

Број жртава у Кини повећан на 90, Си наредио темељну истрагу

1 ч

0
Финалне трке у спринту на Свјетском првенству у кајаку и кануу на дивљим водама у кањону Тијесно

Остали спортови

СП у кајаку и кану: Павле Здравковић за “трептај ока” остао без медаље

1 ч

0

Више из рубрике

Премијер Владе Републике Српске Саво Минић стигао у Електропривреду, Требиње. Дочекао га Лука Петровић.

Република Српска

Минић стигао у Требиње, дочекао га Петровић

1 ч

2
Цвијановићева упутила телеграм саучешћа Сију: Дијелимо бол са пријатељским кинеским народом

Република Српска

Цвијановићева упутила телеграм саучешћа Сију: Дијелимо бол са пријатељским кинеским народом

1 ч

0
Премијер Републике Српске и Србије Саво Минић и премијер Србије Ђуро Мацут на конференцији за медије.

Република Српска

Минић и Мацут данас у Требињу: На столу нови заједнички пројекти

4 ч

6
Предсједник СНСД-а Милорад Додик на свечаној академији Меморијалног центра Републике Српске

Република Српска

Додик: Европски самит Голд института прилика да се презентују потенцијали Српске

14 ч

0

  • Најновије

12

14

Дарко Младић: Тешко стање генерала, готово да не прича - из УН нема никаквог одговора

12

13

Пронађен нови доказ у случају убиства Александра Нешовића Баје

12

01

Пијане туристкиње упале у кабину и преузеле кормило трајекта

12

00

Енерго клуб: Одговори на најважнија енерго питања

12

00

Позната пјевачица шокирала тврдњом: ''Мој муж је био са Милицом Тодоровић док сам била трудна''

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner