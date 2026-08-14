Ове зиме чека вас "замрзавање": Руси жестоко ударили по украјинским лукама и бродовима

Аутор:АТВ редакција
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Оружане снаге Руске Федерације настављају да наносе ударе по лучкој инфраструктури и бродовима Украјине који се користе у интересу Оружаних снага Украјине, саопштило је Министарство одбране Русије.
"Увече 13. августа, ударним беспилотним летјелицама у водама Црног мора, југозападно од Николајева, погођена су два морска тегљача, која су била ангажована у пратњи морских теретних бродова за расути терет са западним наоружањем за Оружане снаге Украјине до украјинских лука", наводи се у саопштењу.
Поред тога, током ноћи 14. августа, ударним беспилотним летјелицама погођена је жељезничка станица у луци Измаил, која се користи за утовар, складиштење и транспорт војног терета и горива за потребе Оружаних снага Украјине.
Такође, Министарство одбране Русије обећало је украјинским војницима предстојеће зиме "замрзавање".
"Зими вас очекује 'замрзавање'", поручили су, а уз ту поруку је објављена слика на којој су приказана три ударна дрона-камиказа "герањ-4 сикер" како лете небом, уз натпис "као гром из ведра неба".
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