Ужасан призор затекао туристе: Плажа препуна мртвих ајкула!

Аутор:АТВ редакција
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Скоро 30 мртвих малих ајкула пронађено је на плажи у Си Ајл Ситију у Њу Џерзију, а стручњаци наводе неколико могућих објашњења, од случајног насукавања током осјеке до тога да су животиње претходно ухваћене у рибарске мреже.
Мртве ајкуле пронађене су дуж дијела плаже у дужини од око 10 блокова, пренио је АБЦ.
Ванредни професор маринске биологије на Универзитету Стоктон, Стивен Нагијевич, рекао је да је то највећи број мртвих ајкула који је видео на једном мјесту током 50 година проучавања океана.
Он је додао, међутим, да су ове ајкуле уобичајене у водама Њу Џерзија и да често пливају у јатима која могу да броје стотине, па и хиљаде јединки.
Узрок њиховог угинућа за сада није утврђен.
Нагијевич сматра да је мање вјероватно да је дошло до тровања или болести изазване нечим у води, јер за сада нема показатеља да је то утицало на људе.
Nearly 30 dead sharks were found in Sea Isle City NJ 😢 — Wake Up NJ 🇺🇸 New Jersey (@wakeupnj) August 13, 2026
Some theories are changing tides, or fisherman caught them by mistake & discarded them. Poor things 😢, they didn't deserve that if that's the casehttps://t.co/aygEGHKh2M pic.twitter.com/ZJVIfMhYYh
Као вјероватније могућности навео је да су се ајкуле током плиме приближиле обали у потрази за храном, а затим остале заробљене на пјешчаном спруду када се вода повукла.
Друга могућност је да су случајно ухваћене током комерцијалног или рекреативног риболова и потом одбачене у море.
"Ајкуле воле рибу, па се приближавају обали", рекао је Нагијевич, наводећи да су се јата можда превише приближила плажи, наишла на пешчани спруд током осеке и остала заробљена.
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Одјељење за заштиту животне средине Њу Џерзија саопштило је да није неуобичајено да се током љета рибе и мање ајкуле хране у близини обале и да се понекад заробе на пјешчаним спрудовима када се плима повуче.
Агенција због тога засад неће покретати посебну истрагу.
Нагијевич је упозорио и да би ајкуле у будућности могле да буду чешће примећиване у близини обале због радова на обнови плажа, током којих се песак узбуркава и вода постаје мутнија.
Он не сматра да је то нужно негативна појава и подржава такве пројекте.
За сада нема потврде да је сличан догађај забиљежен и на другим дјеловима обале Њу Џерзија.
(б92)
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