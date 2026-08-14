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Ужасан призор затекао туристе: Плажа препуна мртвих ајкула!

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Аутор:

АТВ редакција
14.08.2026 10:27

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Ајкуле или морски пси (Selachimorpha) су кичмењаци из групе рушљориба
Фото: pexels/Elianne Dipp

Скоро 30 мртвих малих ајкула пронађено је на плажи у Си Ајл Ситију у Њу Џерзију, а стручњаци наводе неколико могућих објашњења, од случајног насукавања током осјеке до тога да су животиње претходно ухваћене у рибарске мреже.

Мртве ајкуле пронађене су дуж дијела плаже у дужини од око 10 блокова, пренио је АБЦ.

Ванредни професор маринске биологије на Универзитету Стоктон, Стивен Нагијевич, рекао је да је то највећи број мртвих ајкула који је видео на једном мјесту током 50 година проучавања океана.

Он је додао, међутим, да су ове ајкуле уобичајене у водама Њу Џерзија и да често пливају у јатима која могу да броје стотине, па и хиљаде јединки.

Узрок њиховог угинућа за сада није утврђен.

Нагијевич сматра да је мање вјероватно да је дошло до тровања или болести изазване нечим у води, јер за сада нема показатеља да је то утицало на људе.

Као вјероватније могућности навео је да су се ајкуле током плиме приближиле обали у потрази за храном, а затим остале заробљене на пјешчаном спруду када се вода повукла.

Друга могућност је да су случајно ухваћене током комерцијалног или рекреативног риболова и потом одбачене у море.

"Ајкуле воле рибу, па се приближавају обали", рекао је Нагијевич, наводећи да су се јата можда превише приближила плажи, наишла на пешчани спруд током осеке и остала заробљена.

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Одјељење за заштиту животне средине Њу Џерзија саопштило је да није неуобичајено да се током љета рибе и мање ајкуле хране у близини обале и да се понекад заробе на пјешчаним спрудовима када се плима повуче.

Агенција због тога засад неће покретати посебну истрагу.

Нагијевич је упозорио и да би ајкуле у будућности могле да буду чешће примећиване у близини обале због радова на обнови плажа, током којих се песак узбуркава и вода постаје мутнија.

Он не сматра да је то нужно негативна појава и подржава такве пројекте.

За сада нема потврде да је сличан догађај забиљежен и на другим дјеловима обале Њу Џерзија.

(б92)

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Тагови :

Ајкула

рибарска мрежа

Америка

туристи

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