Познат идентитет страдалог радника у БиХ: Иза њега остала трудна супруга и 2-годишње дијете

Познат је идентитет радника који је јуче трагично страдао на градилишту аутопута А1 у мјесту Копривна код Зенице.
Ријеч је о Неџаду Хоџићу, рођеном 2001. године, запосленику компаније "Ерди" из Завидовића. Иза 25-годишњака остали су трудна супруга и малољетни син.
Према незваничним информацијама, Неџад је задобио смртоносне повреде након што је током извођења радова преко његовог грудног коша прешло теретно возило.
Од њега се емотивним порукама опраштају породица, пријатељи и познаници.
Потресном поруком од Неџада се опростила и његова супруга.
"Никакве ријечи не могу описати моју тугу и бол за тобом. Само Алах зна колико те волим и молим за тебе. Мој си живот и даље. Алах ти се смиловао и опростио ти твоје гријехе, ружо моја, увео ми те у џенет без полагања рачуна. Волим те, ружо моја, највише".
Подсјетимо, из Управе МУП-а ЗДК раније је потврђено да се несрећа догодила 11. маја око 13:15 сати, када је на градилишту аутопута А1 дошло до контакта између теретног моторног возила којим је управљао М.С. (1983) и радника Х.Н. (2001).
Повријеђени младић хитно је превезен у Кантоналну болницу Зеница, гдје је упркос напорима љекара преминуо.
Полицијски службеници Полицијске управе Зеница обавили су увиђај, а истрага о околностима ове трагедије је у току.
