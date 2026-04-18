Потписана петиција против изградње Дино парка у бањалучким Трапистима

У бањалучком насељу Горњи Пријечану нису одушевљени идејом о градњи Дино парка на широј локацији Траписта, односно Делибашиног села, па су одлучили да Граду пошаљу и петицију. Упозоравају на лоше стање уског и запуштеног пута. Кажу да постојећа инфраструктура није безбједна ни за садашњи саобраћај.
На само неколико километара од града, тамо гдје природа још увијек има посљедњу ријеч, налази се пут који мјештани користе савкодневно - и то са стрепњом. То је Улица Моме Капора.
Уска трака асфалта, једва шира од два и по метра, без уређених банкина, са запуштеним каналима и клизиштима која пријете да сваког тренутка однесу и то мало пута.
Овдје, кажу мјештани, једна грешка може бити кобна. И баш овај пут требало би да води до Дино парка, комплекса који ће заузимати око 8.000 квадратних метара и биће подијељен на двије цјелине – авантура парк и тематски Дино парк, потврђено је из Градске управе почетком марта ове године.
Првобитна идеја била је да се Дино парк гради на Бањ брду. Од те идеје се одустало након критика стручне јавности и грађана. Идеја да се парк прави непосредно поред Трим стазе према Слатини је такође недопустива, истичу грађани, нарочито ако се има у виду лоша путна инфраструктура.
Мјештани овог дијела града потписали су и петицију коју су предали у Градску управу.
Посебан проблем, сагласни су мјештани, представља и паркинг простор у кругу Института за физикалну медицину, рехабилитацију и ортопедску хирургију "Др Мирослав Зотовић", који је већ сада "под притиском". Из године у годину повећава се број пацијената који користе услуге Института, што неминовно значи и потребу за већим бројем паркинг мјеста. А планирано је, како су чули, да се и он користи за потребе нове атракције.
На питања ко је извођач радова и колико ће пројекат Дино парка коштати, из Градске управе нисмо добили одговор. Управо та непознаница додатно забрињава мјештане који страхују да би одлуке могле бити донесене без рјешавања основне инфраструктуре.
Развој не смије ићи испред живота, поручују мјештани. Јер кад се једном деси несрећа, биће касно за питања.
Зато данас упозоравају и апелују да се прије сваког пројекта погледа оно најважније - пут којим се долази. У супротном, упозоравају, и најмањи пропусти на оваквом терену могу имати озбиљне посљедице.
(РТРС)
Бања Лука
1 ч0
Бања Лука
2 ч0
Бања Лука
16 ч0
Бања Лука
16 ч7
12
35
12
34
12
18
12
14
12
04
